В Саратове вандалы разгромили стенд с фотографиями Олега Табакова

В центре Саратова ночью неизвестные сломали стенд с фотографиями Олега Табакова. Стенд находится в сквере рядом с бывшим Домом пионеров (ныне Дворец творчества детей и молодежи), где в детстве будущий артист занимался в театральном кружке. Здесь же установлен памятник молодому Олегу Табакову и коту Матроскину.

Хулиганы сорвали часть снимков с изображением мастера, оставшиеся исчеркали, погнули даже буквы аншлага над стендом. Пострадала и стоящая рядом афишная тумба, на которой также фотографии известного актера.

Снимки пострадавшего стенда опубликовал в соцсети глава города Михаил Исаев. Градоначальник пообещал восстановить мемориал и сообщил, что уже обратился с заявлением в полицию.