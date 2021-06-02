В Саратове вандалы разгромили стенд с фотографиями Олега Табакова

Новости

Фото: Кевин Спейси вернулся к съемкам в кино 09:43
В МЭР сочли неэффективными прямые выплаты на открытие бизнеса 09:40
Андрей Бочкарев: Первый в России роботизированный архив построят в Новой Москве в этом году 09:40
Астроном рассказал, когда москвичи увидят полное солнечное затмение 09:22
Детеныши краснокнижного оленя родились в Московском зоопарке 09:20
Болгарский боксер Кубрат Пулев объявил о создании собственной партии 09:20
Названы возможные сроки появления 6G в России 09:19
Лукашенко пригласил следователей из ЛНР посетить Протасевича 09:16
Российские летчики в Киргизии получили "Электронный полигон" 09:10
Трое приезжих украли на ЦКАД более километра силового кабеля 09:10
Названы три главные ошибки начинающих экспортеров 09:00
Пятеро детей пострадали при взрыве газа в заброшенном доме под Вологдой 08:55
Василевский сравнялся с Хабибулиным по числу побед в плей-офф НХЛ 08:54
Врач рассказал, кому нельзя есть арбузы 08:35
Началось благоустройство столичного острова Балчуг 08:20
Вакцинировавшимся от коронавируса кинотеатры Южной Кореи дадут скидку 07:54
В США стрельбу в пожарной части устроил ее дежурный 07:21
В Бангладеше арестован убивший 70 бенгальских тигров браконьер 07:19
Видео: в США девочка отбилась от напавшей на ее собак медведицы 07:09
В Израиле заявили о возможной связи между вакциной Pfizer и миокардитом 06:59
Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США 06:42
Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе 06:39
Индонезия заявила о планах открыть туристические коридоры, в том числе с РФ 05:55
От торнадо на северо-востоке Китая пострадали 16 человек 05:40
Корабль ВМС Ирана загорелся на учениях в Персидском заливе 05:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 09:09
Рубрика: Происшествия

В Саратове вандалы разгромили стенд с фотографиями Олега Табакова

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В центре Саратова ночью неизвестные сломали стенд с фотографиями Олега Табакова. Стенд находится в сквере рядом с бывшим Домом пионеров (ныне Дворец творчества детей и молодежи), где в детстве будущий артист занимался в театральном кружке. Здесь же установлен памятник молодому Олегу Табакову и коту Матроскину.

В Севастополе вандалы расписали памятник Матросу и Солдату

Хулиганы сорвали часть снимков с изображением мастера, оставшиеся исчеркали, погнули даже буквы аншлага над стендом. Пострадала и стоящая рядом афишная тумба, на которой также фотографии известного актера.

Снимки пострадавшего стенда опубликовал в соцсети глава города Михаил Исаев. Градоначальник пообещал восстановить мемориал и сообщил, что уже обратился с заявлением в полицию.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

Главное сегодня

Глава "Ростеха" прокомментировал санкции США
Путин призвал региональные и местные власти расширять поддержку семей
Песков: РФ приветствует отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
Лавров: Москва делает выводы из угроз отключить Россию от SWIFT
Финансист рассказал, как копить деньги при скромном доходе
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс