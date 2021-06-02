АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило подготовку производственных объектов к работе в пожароопасный период

Новости

В Греции планируют сильно ограничить любительскую рыбалку 06:49
Эксперт прокомментировал различия вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V" 06:47
Япония потребовала от США обеспечить безопасность полетов военной авиации 06:36
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник Fengyun-4B 06:21
Мурашко заявил об отсутствии в России третьей волны коронавируса 05:41
Половина штатов в США сократят программу финансирования безработных 05:16
В Бразилии сделали более 100 миллионов прививок от COVID-19 05:05
В Китае сбежавшие из заповедника слоны нанесли ущерб в миллион долларов 05:01
ФМБА разработало эффективную при любых мутациях коронавируса вакцину 04:40
Приостановленные после кибератаки заводы JBS возобновят работу 3 июня 04:00
НАСА: США вернутся к изучению Венеры после 30-летнего перерыва 03:19
В США заявили об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19 03:03
В Россотрудничестве заявили о растущем интересе в мире к русскому языку 03:01
Военный вертолет США совершил аварийную посадку на юге Японии 02:37
В Facebook опровергли информацию о восстановлении доступа Трампа к аккаунтам 02:30
В Колумбии зафиксировали новый максимум заболевших COVID-19 за сутки 02:27
Мурашко допустил смягчение ограничений при вакцинации 60 процентов россиян 01:57
Dragon отправится к МКС с первой парой новых солнечных батарей 01:36
Bloomberg: Новая версия Windows будет представлена 24 июня 01:28
Пушков прокомментировал слова Зеленского об убытках от "Северного потока-2" 01:06
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в третий круг "Ролан Гаррос" 01:00
Лидер оппозиции сообщил о формировании коалиции в правительстве Израиля 00:52
Зеленский посчитал потери Украины от реализации "Северного потока-2" 00:19
Россия - Канада - онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по хоккею 00:05
Опрос: 41% россиян выступает за снижение налогов для бизнеса 00:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
03.06.2021 06:30

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило подготовку производственных объектов к работе в пожароопасный период

АО "Транснефть - Западная Сибирь" в полном объеме выполнило комплекс мероприятий по подготовке производственной инфраструктуры к устойчивой работе в весенне-летний пожароопасный период.
Фото: АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Расчищены от древесно-кустарниковой и сухой растительности 5 665 км охранных зон магистральных трубопроводов и 2 714 км воздушных линий электропередачи. На 1 605 объектах линейной части обустроены минерализованные полосы. На площадочных объектах - перекачивающих станциях - удалена сухая трава в обвалованиях резервуарных парков, узлов запорной арматуры и камер приема-пуска средств очистки и диагностики.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации созданы 34 группы по тушению лесных пожаров, с которыми проведены внеплановые инструктажи и учебно-тренировочные занятия. Группы укомплектованы спецодеждой и снаряжением.

Сотрудники предприятия выполнили проверку работоспособности источников пополнения противопожарного запаса воды, пожарных гидрантов, узлов подключения пожарной техники, систем охлаждения резервуаров и установок пожаротушения. Подготовлена пожарная техника и пожарно-техническое вооружение.

Практически во всех регионах присутствия акционерного общества действует особый противопожарный режим. Установлены запреты на использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора. АО "Транснефть - Западная Сибирь" в связи со сложной пожароопасной обстановкой ведет усиленный мониторинг производственных объектов нефтепроводного комплекса.

В период с апреля по май в пятикилометровой зоне объектов предприятия было зафиксировано 29 случаев загорания сухой травы, которые были ликвидированы в кратчайшие сроки. Вся производственная инфраструктура работает в штатном режиме. Сотрудники предприятия находятся в тесном взаимодействии с подразделениями государственной пожарной службы и лесничествами.

АО "Транснефть - Западная Сибирь" обращает внимание на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности вблизи объектов нефтепроводного комплекса. Неосторожное обращение с огнем, разведение костров, сжигание сухой растительности в лесном массиве преследуется по закону. При возникновении пожара следует позвонить по телефонам - 101 или 112.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край Барнаул СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет
Пушков прокомментировал слова Зеленского об убытках от "Северного потока-2"
ФМБА разработало эффективную при любых мутациях коронавируса вакцину
Bloomberg: Новая версия Windows будет представлена 24 июня