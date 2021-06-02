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03.06.2021 11:41

"Иркутску надо писать свою историю"

Как 360-летний город видит свое будущее?
Текст: Екатерина Дементьева
"А можно я вам сначала задам вопрос? - так нестандартно начал встречу с корреспондентом "Российской газеты" мэр Иркутска Руслан Болотов . - С какой личностью у вас ассоциируется наш город?"
Фото: Пресс-служба администрации Иркутска Фото: Пресс-служба администрации Иркутска
Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

Российская газета: М-м-м... Сперанский. Сибиряковы. Камов и Миль. А почему вы спрашиваете?

Руслан Болотов: Потому что Иркутск как-то незаметно утратил позиционирование в федеральной повестке. Нет такого ощущения? О нас вспоминают, только когда что-то случается - горим, тонем. Да и мы сами стали забывать, что с Иркутском связано много событий и личностей, которые олицетворяют славу России. Те же Миль и Камов. Никто же сегодня не говорит, что Иркутск - это колыбель российской инженерной мысли, хотя других вертолетных КБ в стране и нет. Русско-Американская компания - вообще уникальная история. Но кто вспоминает Григория Шелихова и Александра Баранова? Леонид Гайдай - спросите людей нашего поколения, кто их любимые режиссеры, уверен, Гайдая вспомнят все. Но кто свяжет его с нашим городом? Нам надо писать свою историю в том формате, который мог бы популяризировать Иркутск в федеральной повестке.

РГ: А зачем нам популяризировать Иркутск?

РБ: Если нас помнят, если к нам есть внимание, то мы получаем больше возможностей для продвижения региональных проектов, больше шансов на поддержку, в том числе финансовую. Наш сосед Красноярск постоянно пользуется этим - то Енисейскую Сибирь придумает, то Универсиаду к себе заведет. И всегда получает под эти идеи деньги. Мы в этом плане отстаем. Прошлый юбилей - 350 лет - принес Иркутску вложений меньше, чем Ледовый центр "Байкал". Хотя со 130-м кварталом на федеральном уровне нас отметили и до сих пор приводят в пример регенерации городского пространства.

Я вам честно скажу: если мы хотим, чтобы Иркутск развивался более динамично, нам надо привлекать сюда серьезные инвестиции. А для этого нужны комплексные проекты с участием государства.

РГ: Но ведь есть механизм федеральных программ...

РБ: Участие в федеральных программах, какими сложными ни были бы его этапы, - это обязательное условие. Хотя, будем откровенны, процедура передачи трансфертов с федерального уровня на региональный и далее на муниципальный забюрократизирована, деньги движутся небыстро. Поэтому у нас в госбюджете и остается порядка триллиона неизрасходованных денег. Но именно благодаря участию в госпрограммах в 2021 году бюджет Иркутска больше, чем когда-либо: 23,95 миллиарда рублей при собственной доходной базе в 10,7 миллиарда. В следующем году, я думаю, будет еще больше. Надо просто работать в той бюджетной парадигме, которая позволяет добиваться наилучшего результата для города.

Для этого нужно в том числе выстраивать отношения с регионом. Не с позиции дестабилизации и политического шантажа, а в нормальном прагматичном русле, озвучивая проблемы и предлагая инструменты для их решения. Мне, наверное, проще - я знаю эту систему изнутри (Руслан Болотов до утверждения мэром Иркутска занимал должность председателя правительства Иркутской области. - Прим. авт.). Но я признателен Игорю Ивановичу Кобзеву за то, что он, поддерживая областной центр, работает на перспективу. С поддержкой региона, например, мы в ближайшие три-четыре года построим порядка десяти новых крупных школ. Город очень нуждается в них - у нас более 20 тысяч детей все еще учатся во вторую смену.

Но когда речь идет о больших проектах, то одними госпрограммами не обойдешься. Надо рассматривать все инструменты - ГЧП, концессии, инфраструктурные облигации, непрограммные формы поддержки. Тут работает простая схема: чтобы бизнесу было интересно заходить в город с инвестициями, для него должны быть понятные условия - инфраструктурные, логистические и финансовые. Если мы сможем их предложить, город будет развиваться. А чтобы получить непрограммные инструменты, неплохо бы иметь положительный образ.

РГ: Чтобы город развивался, нужны не только средства, но и понимание - куда, в каких направлениях будет идти развитие. Это понимание есть?

РБ: Сегодня мы разрабатываем стратегию Иркутска. Что важно - совместно с депутатами городской Думы. За счет того, что вопросы прорабатываются открыто и в сотрудничестве, мы планируем принять этот документ в достаточно сжатые сроки. Потому что совместная работа, коллегиальный орган, состоящий из представителей разных ветвей власти, специалистов с разным практическим опытом, позволяют прийти к консенсусу, снять противоречия в рабочем порядке до того, как они станут непреодолимыми.

РГ: В числе задач, которые ставит стратегия развития Иркутска, - решить проблему перегруженности центра. Как планируется это сделать?

РБ: Транспортная, логистическая инфраструктура - это одно из условий привлекательности города. И для жителей, и для инвесторов. Но трафик в Иркутске - комплексная проблема, большая часть решений которой лежит за границами города. Например, сокращение маятниковой миграции. Из чего она складывается? Поездки на работу и учебу. Сейчас при поддержке регионального правительства строятся или проектируются крупные школы сразу в нескольких поселках агломерационного пояса Иркутска - Дзержинске, Маркова, Луговом, Хомутово, Грановщине. Когда их введут, отпадет необходимость возить ребятишек в город - это немного сократит количество машин в городе.

Второе направление - это обходы Иркутска. По сути, речь идет о радиально-кольцевой дороге, которая позволит транспорту перемещаться между районами города, не заезжая в центр. Этот проект также поддержал регион. Но поскольку он очень масштабный, надо рассматривать и другие возможности помимо федеральных программ и бюджетных средств. Например, частно-государственное партнерство. Или, как вариант, привлекать Росавтодор. В ближайшие четыре-пять лет он завершит крупные проекты на федеральных трассах "Сибирь" и "Байкал" - обходы Усолья-Сибирского, Тулюшки, Чистых Ключей, - и мы будем готовы предложить ему новое направление для сотрудничества.

Но есть и внутренние развязки, которые необходимо превратить в многоуровневые: Маратовская, Лермонтовская, съезд с плотины. В следующем году мы планируем приступить к работам на Лермонтова и проектированию развязки на плотине, а параллельно работать над Маратовской.

Ну и, как бы это ни было затратно, надо продумывать строительство как минимум двух мостовых переходов в обозримом десятилетии. Один из них, кстати, был предусмотрен в предыдущих генпланах - между полуостровом Кирова и территорией неподалеку от областной администрации. Однако на каком-то этапе его исключили, хотя актуальности он не поте-рял, - это подтверждают и ученые, и ГИБДД. Будем возвращать.

РГ: То есть Иркутску предстоит пересмотр генплана?

РБ: Когда примем стратегию, следующим этапом будем пересматривать на ее основе генплан Иркутска. Текущий нас действительно не устраивает - в нем нет ни целевых показателей, ни жесткой привязки объектов.

Думаю, что в основу нового генплана мы положим решения из прежних, разработанных еще в советское время. Их авторы учли в них большой горизонт развития и качественно проработали планировочные решения. Разумеется, мы внесем поправку на современные реалии и технологии.

Например, целесообразно отойти от идеи глобальных теплоисточников в пользу локальных котельных. Это более безопасный вариант. Но котельных не угольных или мазутных, а электрических, при условии утверждения специальных тарифов на электроэнергию для них, или газовых. Сегодня в регионе реализуется несколько углеводородных проектов - крупных и не очень, в том числе нефтяных, где побочным продуктом является попутный газ. Если Иркутск четко обоснует объем ресурса, который он готов потреблять, и предложит финансовые инструменты для строительства инфраструктуры низкого давления и развития газопотребления, это позволит нам сесть за стол переговоров с корпорациями.

Помимо теплоисточников потребителем газа может быть и транспорт - в виде газомоторного топлива. Федеральный центр продвигает программу по развитию этого направления, под нее предусмотрены средства. Таким образом мы получим еще одну сферу экономики в областном центре, обеспечим дополнительные доходы в бюджет и улучшим экологическую ситуацию, а значит, и комфортность проживания в Иркутске.

Логика развития города должна быть обоснована расчетными методами. Должна существовать единая платформа, по которой будут развиваться все городские системы и благодаря которой их взаимоувяжут. Тогда мы сможем формулировать задачи и подбирать решения для них. Например, мы знаем, что к такому-то году в Иркутске будет столько-то жителей. Для них в таком-то районе построят столько тысяч квадратных метров. Значит, необходимо спроектировать школы, больницы, поликлиники и уже сейчас под них надо зарезервировать участки. Зеленые зоны и рекреации будут занимать такую-то площадь и находиться там-то. Магистрали надо пробивать пошире - с расчетом на будущее. Нужно будет столько-то единиц общественного транспорта - он поедет по таким-то маршрутам.

Тогда мы станем понимать, куда и как можно привлечь бизнес, а инвесторы - куда и на каких условиях они могут зайти. Это будет открытый практичный диалог.

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска
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