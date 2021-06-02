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02.06.2021 11:54
Рубрика: Происшествия

На Алтае арестовали владельцев дома престарелых, где людей морили голодом

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

На Алтае были взяты под стражу две женщины, содержавших в Рубцовске частный дом престарелых. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Алтайскому краю, они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей об оказании группой лиц услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

На Кубани завели дело после гибели постояльца дома престарелых

- По данным следствия, с 2016 года по настоящее время рубцовские предприниматели поочередно оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном доме для престарелых. Установлено, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении частного пансионата не отвечает требованиям санитарных норм, постояльцев должным образом не обеспечивали продуктами питания, предметами гигиены и уходом, - сообщила помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Елена Коновалова.

Переселением истощенных стариков занимались специалисты городского управления социальной защиты населения и сотрудники Рубцовского специального дома-интерната, которым помогали сотрудники полиции, Росгвардии и городского следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю. В государственное учреждение переехали 39 человек.

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