На объектах "Транснефть - Западная Сибирь" завершен внешний аудит систем менеджмента

В АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершен инспекционный аудит систем экологического, энергетического менеджмента и системы управления охраной труда. Предприятие подтвердило соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018.

Оценка проводилась аудиторской компанией в аппарате управления Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ) и на Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС). Большое внимание уделялось анализу документации, наблюдению за деятельностью сотрудников на рабочих местах. Аудитор отметил высокую квалификацию специалистов профильных отделов, использование информационных технологий.

Была также отмечена деятельность предприятия по созданию безопасных условий труда, отсутствие случаев травматизма и профессиональных заболеваний среди работников, высокий уровень их осведомленности об идентифицированных опасностях и рисках. Кроме того, аудитор отметил вовлеченность сотрудников предприятия в обеспечение эффективного функционирования системы управления охраной труда, их высокую компетентность.

Кроме того, положительную оценку получила деятельность АО "Транснефть - Западная Сибирь" в области рационального природопользования. Среди сильных сторон названы ежегодные мероприятия по сохранению сибирской флоры и фауны, в том числе восстановление лесных насаждений и зарыбление водоемов. В 2020 году в Красноярском крае были проведены работы по лесовосстановлению на территории Богучанского лесничества на площади 112 га, а в водоемы Енисейского бассейна было выпущено более 3 тыс. краснокнижных осетров.

В рамках реализации мероприятий системы энергетического менеджмента АО "Транснефть - Западная Сибирь" приоритетом является внедрение энергосберегающих технологий, оптимизация режимов энергопотребления на объектах, применение энергосберегающего производственного оборудования электрохимзащиты, магистральных насосов, электродвигателей, с повышенным КПД.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"