В Барнауле загорелось здание продовольственного рынка

В Барнауле тушат крупный пожар на продовольственном рынке. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар начался в административном здании с торговыми павильонами по улице Власихинская, 59/2.

Огонь перекинулся на крышу. Площадь пожара по данным на 15.30 по местному времени составляет более 850 квадратных метров. Дымом заволокло всю территорию рынка.

- На месте пожара работают значительные силы и средства барнаульского гарнизона, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. - Всего в работе задействованы 60 человек и 17 единиц техники. Больше сотни человек выведены из здания.

Продовольственный рынок на Власихинской называют еще фруктовой ярмаркой, это оптовая база для многих предпринимателей малого и среднего бизнеса. Напротив рынка располагается старое городское кладбище.