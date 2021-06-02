В Петербурге водителей будут штрафовать за парковку у мусорных контейнеров

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении приняло закон, которое вводит ответственность за парковку автомобилей у мусорных контейнеров.

Как сообщает аппарат депутата Дениса Четырбока, для физлица штраф составит от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица заплатят от 5 до 40 тысяч рублей.

Если контейнерную площадку перегородит машина, которая принадлежит юрлицу, минимальная сумма штрафа - 100 тысяч рублей, максимальная - полмиллиона.

Ранее в Петербурге были приняты поправки в городской Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят ответственность за парковку на газонах и детских площадках.