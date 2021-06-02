В Петербурге умер актер "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский

В Петербурге в возрасте 45 лет скончался актер и каскадер Андрей Погребинский, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на мать артиста.

Андрей Погребинский родился и вырос в Петербурге, с детства занимался спортом. В кино он начал сниматься десять лет назад, поначалу как каскадер. Погребинского отличал высокий рост около двух метров, его заметили и стали приглашать на эпизодические роли.

Он снимался в "Улицах разбитых фонарей", "Ментовских войнах", "Гончих", "Морских дьяволах".

В 2015 году актер сыграл одну из главных ролей в историческом сериале "Дружина" о Новгородской Руси.

В 2020 году Андрею Погребинскому дали главную роль в сериале "Ментозавры". Зрители запомнили его в образе капитана полиции Владимира Доценко.