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02.06.2021 13:34
Рубрика: Происшествия

В Ялте загорелся многоквартирный жилой дом

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму и Севастополю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму и Севастополю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму и Севастополю

В поселке Гурзуф (Большая Ялта) сотрудники МЧС локализовали пожар в одноэтажном многоквартирном доме на улице 9 Мая. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму и Севастополю.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Севастополя
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В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших на пожаре нет.

- Огонь больше не распространяется, - пояснили в пресс-службе. - Сейчас пожарные проводят проливку и разбор конструкций. Ожидается, что в ближайший час пожар будет ликвидирован.

В тушении участвуют 23 человека и шесть единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения около 10.00 во вторник. Прибывшие на место спасатели установили, что произошло возгорание кровли строения. На месте был развернут оперативный штаб.

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