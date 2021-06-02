В Ялте загорелся многоквартирный жилой дом

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму и Севастополю

В поселке Гурзуф (Большая Ялта) сотрудники МЧС локализовали пожар в одноэтажном многоквартирном доме на улице 9 Мая. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму и Севастополю.

В ведомстве отметили, что погибших и пострадавших на пожаре нет.

- Огонь больше не распространяется, - пояснили в пресс-службе. - Сейчас пожарные проводят проливку и разбор конструкций. Ожидается, что в ближайший час пожар будет ликвидирован.

В тушении участвуют 23 человека и шесть единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения около 10.00 во вторник. Прибывшие на место спасатели установили, что произошло возгорание кровли строения. На месте был развернут оперативный штаб.