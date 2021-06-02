В Ростовской области врача осудили за смерть новорожденного

Акушер-гинеколог Центральной районной больницы города Сальска Ростовской области признана виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, установлено, что в феврале 2020 года, врач допустила дефекты диагностики беременной и тактики ведения родов. Подобная преступная небрежность и привела к смерти новорожденного ребенка.

Суд назначил акушеру-гинекологу наказание в виде ограничения свободы сроком на два года шесть месяцев. Приговор в законную силу уже вступил.