В Симферополе подросток погиб при падении с восьмого этажа

В Симферополе после падения с восьмого этажа многоэтажного жилого дома погиб 15-летний подросток.

Прокурор Республики Крым Олег Камшилов распорядился начать проверку по факту трагедии, сообщила "РГ" пресс-служба надзорного ведомства. По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за того, что юноша, сидя на перилах, сделал неловкое движение и не удержался. Врачи бригады скорой помощи, прибывшие на место ЧП, пытались спасти жизнь пострадавшего, но их попытки оказались тщетными.

- Прокурорская проверка, проведение которой поручено прокуратуре Симферополя, установит причины произошедшего, условия проживания и обучения несовершеннолетнего, - пояснили в пресс-центре прокуратуры РК.

Главное следственное управление СК РФ также начало проверку по факту трагедии.

В конце мая похожий случай произошел в Керчи. Там насмерть разбилась при падении с крыши девятиэтажного здания 14-летняя школьница.