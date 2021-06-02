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02.06.2021 19:20
Рубрика: Происшествия

В Симферополе подросток погиб при падении с восьмого этажа

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе после падения с восьмого этажа многоэтажного жилого дома погиб 15-летний подросток.

В Севастополе полуторагодовалый ребенок выпал из окна

Прокурор Республики Крым Олег Камшилов распорядился начать проверку по факту трагедии, сообщила "РГ" пресс-служба надзорного ведомства. По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за того, что юноша, сидя на перилах, сделал неловкое движение и не удержался. Врачи бригады скорой помощи, прибывшие на место ЧП, пытались спасти жизнь пострадавшего, но их попытки оказались тщетными.

- Прокурорская проверка, проведение которой поручено прокуратуре Симферополя, установит причины произошедшего, условия проживания и обучения несовершеннолетнего, - пояснили в пресс-центре прокуратуры РК.

Главное следственное управление СК РФ также начало проверку по факту трагедии.

В конце мая похожий случай произошел в Керчи. Там насмерть разбилась при падении с крыши девятиэтажного здания 14-летняя школьница.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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