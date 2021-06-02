Челябинцев предупредили о надвигающемся шторме

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. В ближайшие сутки ожидаются ливни и грозы с градом и шквалистым ветром, сообщили в ГУ МЧС по Южному Уралу.

По данным Челябинского гидрометцентра, днем 2 июня, а также ночью и днем 3-го на территории региона ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду.

Между тем уже в пятницу погода должна нормализоваться. А к выходным в область вернется летняя солнечная погода, пообещали синоптики.