Регионам дадут больше полномочий по развитию федеральных вузов

Изменения вносятся в федеральные законы "О науке и государственной научно-технической политике" и "Об образовании в Российской Федерации". Они разработаны по поручению президента по итогам совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию в 2020 году.

Что важно? Законопроект дает регионам возможность принимать участие в развитии федеральных вузов и научных организаций. А это значит - напрямую финансировать программы развития вузов, независимо от их ведомственной принадлежности, участвовать в формировании их учебной, производственной и социальной инфраструктуры.

Кроме того, если позволяют ресурсы региона, можно будет использовать их для поддержки научных исследований и экспериментальных разработок, которые проводятся в вузах и научных организациях.

"Это повысит эффективность взаимодействия регионов с федеральными учреждениями при реализации совместных проектов", - сообщается на сайте правительства.