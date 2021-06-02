Постановление правительства Саратовской области от 2 июня 2021 года № 417-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

часть третью пункта 1.11.2 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечить при предоставлении социальной услуги "Доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, имеющих потребность в доставке, в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и диспансеризации" соблюдение МР 3.1/2.5.0172/4-20 "Рекомендации по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19".".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице‑губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р. В. Бусаргин







