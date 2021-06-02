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Стивен Кинг назвал фильм, который напугал его больше всего

Новости
    02.06.2021, 14:14
Текст:   Олег Усков

"Король ужасов" Стивен Кинг, американский писатель, актер, режиссер и так далее, назвал фильм ужасов, который его действительно напугал пуще остальных.

Фото: instagram.com/_trevante_
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Мнение автора, склонного, как известно, хвалить всё подряд (кроме, разве что, кубриковского "Сияния"), транслирует Dread Central. И оно значительно огорчает вдумчивую публику. Так как самым страшным хоррором в истории, по мнению писателя, является пресловутое мокьюментари 1999 года "Ведьма из Блэр".

Кинг признается в комментарии своему коллеге Элаю Роту: лента настолько напугала при просмотре, что он не смог ее досмотреть.

Как вспоминает писатель, кассету с картиной ему принес в больницу сын, когда Кинг лежал там, накачанный препаратами. И уже на середине попросил выключить.

"Это слишком страшно", - взмолился тогда беллетрист жалобно.

Американская картина "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" (The Blair Witch Project) вошла во все анналы как пример ударного маркетинга, показавшего беспрецедентные результаты окупаемости. По разным данным бюджет проекта составил от 60 000 до 300 000 долларов, тогда как кассовые сборы - почти 250 000 000.

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