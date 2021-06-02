Умерла актриса Вера Ефремова

Народная артистка России, лауреат Государственной премии РФ, худрук и главный режиссер Тверского академического театра драмы Вера Ефремова умерла 2 июня на 92-м году жизни. Некролог опубликован на сайте учреждения.

"Коллектив театра скорбит и выражает глубочайшие соболезнования всем родным и близким. Всем тем, кто любит творчество Веры Ефремовой, всем, кто когда-то прикоснулся к гению ее таланта", - говорится в нем.

Прощание с артисткой пройдет в ТАТД 4 июня в 12:00.

Вера Андреевна Ефремова родилась 10 ноября 1929 года в Москве в известной театральной семье дворянского рода Пущиных. Профессор. Художественный руководитель и педагог Тверского курса Высшего театрального училища имени Щепкина.

Художественным руководителем и главным режиссером Тверского академического театра драмы Ефремова являлась без малого полвека - с 1974 года.

Лауреат премий и наград.

Среди театральных работ - "Дядя Ваня", "Униженные и оскорбленные", "Маскарад", "Анна Каренина", "Лев Гурыч Синичкин", "Зойкина квартира", другие. Телезрители могли видеть актрису в фильме 1986 года "Не спится ночами".