В Белом доме заявили о желании понять "планы и намерения России"

США продолжают подготовку к запланированной ранее встрече президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена, считая ее "жизненно важной" для себя. Так в Белом доме прокомментировали появившиеся в местных СМИ очередные обвинения в адрес "российских хакеров".

"Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им", - передает ТАСС ответ заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос журналистов о том, не ставит ли информация о "хакерах" под удар будущую встречу двух лидеров.

Одной из задач для американской администрации на предстоящем саммите, по ее словам, станет понимание "планов и намерений России".

"Услышать непосредственно от президента Путина - это самый эффективный способ понять, в чем заключаются планы и намерения России. Нет замены взаимодействию напрямую между лидерами, особенно в сложных отношениях", - подчеркнула представитель Белого дома.