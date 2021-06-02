В Болгарии полицейского высшего ранга обвинили в принадлежности к ОПГ

Высокопоставленного полицейского из Болгарии, начальника структуры МВД, отвечающей за охрану исторических ценностей, Ангела Папалезова обвинили в участии в организованной преступной группировке. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры республики.

Специализированная прокуратура республики инкриминирует ОПГ незаконный трафик реликвий и предметов культурного наследия, а также отмывание денег. Накануне в квартире и на рабочем месте Папалезова были проведены обыски. Об их результатах пока не сообщается.

По неофициальной информации, дело в отношении сотрудника МВД заведено из-за якобы имеющихся у него контактов с беглым бизнесменом Василом Божковым. Предприниматель, известный в определенных кругах как "Васька Череп", в настоящее время находится в Дубае. В Болгарии он обвиняется в 19 преступлениях.

По мнению же министра внутренних дел Бойко Рашкова, на ключевых работников его ведомства стали заводить надуманные расследования. Причиной этого являются проверки действий местных спецслужб, которые глава МВД и премьер-министр Стефан Янев считают причастными к незаконному прослушиванию оппозиционных политиков.