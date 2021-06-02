В Госдуме согласились с депутатом Рады на тему катастрофы для Украины

Отказ Киева от торговых отношений с Москвой действиcтельно стал катастрофой для экономики Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, комментируя заявление депутата Рады Вадима Рабиновича.

Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщил, что, прекратив торговлю с Россией и странами СНГ, Украина потеряла десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировала. Дорого может обойтись и решение поссориться с Беларусью.

По оценке Водолацкого, которого цитирует RT, руководство Украины пытается "продать себя", забывая о своих территориях и о своем народе. Но безуспешно - надежда на то, что Евросоюз и НАТО будут "манной небесной" для страны, не оправдалась.

"Желание руководства Украины любыми способами и методами попасть хотя бы на приставной стул в эти организации не увенчалось успехом", - считает парламентарий.

По его словам, что "простые люди не понимают той политики, которая проводится Украиной". Он согласился с коллегой из Рады "на все сто".