В Москве пройдет конференция "Российский страховой рынок: вопреки пандемии"

Конференция "Российский страховой рынок: вопреки пандемии", организованная рейтинговым агентством "Эксперт РА" и аналитической компанией "Эксперт Бизнес-Решения", пройдет в Москве 9 июня. Цель мероприятия - подвести итоги турбулентного периода и определить продуктивные меры развития страхового рынка.

Страховой рынок успешно преодолел период пандемии, закончив год "в плюсе". При этом за прошедший год бизнес многих страховщиков претерпел существенную трансформацию: пришлось перестроиться на новые каналы продаж и взаимодействия с клиентами, значительно усилить ИТ-службы, перевести сотрудников на "удаленку". Сегодня перед рынком стоят очередные вызовы: найти новые направления развития, адаптироваться к регуляторным изменениям, сохранить эффективность бизнеса в условиях роста убыточности.

Специально для мероприятия будут подготовлены аналитические материалы "Эксперт РА", включающие структуру и динамику рынка, прогнозы, рэнкинги страховщиков по взносам в целом по рынку и по его сегментам.

В конференции могут принять участие представители крупнейших страховых компаний, регулирующих органов, страховых брокеров, кредитных организаций, оценщиков, консультантов, ИТ-компаний, аудиторов и СМИ. Программа мероприятия доступна по ссылке.