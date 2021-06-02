В Нигерии похитившие 200 школьников бандиты потребовали выкуп

Преступная группа, похитившая несколько дней назад учащихся одной из сельских школы в Нигерии, потребовала за их освобождение большой по местным меркам выкуп. Речь идет о 110 миллионах найр (более 266 тысяч долларов), передает РИА Новости со ссылкой на издание Vanguard.

Нападение на школу произошло на прошлой неделе в городе Тегина (штат Нигер).

Свои требования похитители передали через директора школы. В случае неуплаты выкупа всех похищенных детей - а их не менее 200 - пригрозили убить.

Отмечается, что это не первая попытка киднеппинга в регионе. Ранее по аналогичному сценарию были похищены и освобождены несколько студентов в штате Кадуна.