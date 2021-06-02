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02.06.2021 20:59
Рубрика: Экономика

Индустрии включат зеленый свет

Минэкономразвития России подготовило пакет документов для запуска экологического финансирования
Текст: Татьяна Батенёва, Игорь Зубков
Российская газета - Спецвыпуск № 121(8472)
В мире активно развивается рынок "зеленых" инвестиций. Понятие зеленого, или экологического, финансирования получило развитие в банковском секторе экономики в конце ХХ века. В него входило как финансирование природоохранных проектов, так и усиление финансового контроля за реализацией проектов, которые оказывали воздействие на состояние окружающей среды.
"Зеленые" проекты превратят индустриальные пейзажи в гармоничную часть природы. Фото: Photoxpress "Зеленые" проекты превратят индустриальные пейзажи в гармоничную часть природы. Фото: Photoxpress
"Зеленые" проекты превратят индустриальные пейзажи в гармоничную часть природы. Фото: Photoxpress

Механизмы зеленого финансирования уже активно используются и в нашей стране при реализации национального проекта "Экология" и ряда программ по переработке отходов. О перспективах этого механизма "РГ" рассказал заместитель министра экономики Российской Федерации Илья Торосов.

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Илья Эдуардович, когда в нашей стране появится стандарт "зеленого" финансирования? Будет ли он отличаться от международных подходов, если да, то чем?

Илья Торосов: 20 мая мы внесли в правительство России пакет документов, необходимых для запуска зеленого финансирования. В пакет вошли разработанные совместно с ВЭБ.РФ таксономия "зеленых" и адаптационных (переходных) проектов, порядок отбора верификаторов, модельная методика верификации и методические рекомендации. При этом таксономия зеленых проектов на 95 процентов соответствует международным классификациям. Такой высокий уровень соответствия важен, поскольку мы ожидаем в том числе и иностранные инвестиции в наши проекты. Это показал и опыт РЖД по выпуску "зеленых" облигаций. В то же время таксономия переходных, или адаптационных, проектов - это национальная система. Мы видим, что многие проекты в отраслях экономики, которые не признаются нашими международными партнерами как зеленые - например, добыча нефти и газа, переработка нефти - также нуждаются в финансировании на "озеленение", например, на сокращение выбросов парниковых газов.

Какие проекты смогут относиться к "зеленым"?

Илья Торосов: Требования к"зеленым" проектам соответствуют международным критериям. Фото: Министерство экономического развития Российской Федерации

Илья Торосов: К зеленым проектам мы отнесли атомную энергетику, транспортную инфраструктуру для снижения выбросов СО2, городское тепло и электроснабжение, улавливание СО2 в промышленности и ТЭК, водородный и газомоторный транспорт, лесоклиматические проекты, сельское хозяйство и ряд других отраслей. Эти направления признаны "зелеными" и в других странах мира - мы адаптировали под российскую реальность мировые стандарты. Отличие лишь во включении в этот перечень атомной энергетики - мы признаем ее зеленой. И уже ряд стран поддерживают нас в признании атома "зеленым". Это позволит повысить уровень доверия к создаваемой системе со стороны иностранных инвесторов из тех стран, где уже развит и пользуется спросом механизм "зеленых" облигаций.

В рамках таксономии переходных проектов можно привлечь финансирование к повышению эффективности в нефтегазовой промышленности, утилизации попутного нефтяного газа, переработке угля для получения более чистого топлива и в другие проекты.

При каких условиях к "зеленым" будут относиться проекты в нефтегазе, металлургии?

Илья Торосов: В части металлургии в таксономии зеленых проектов производство стали и алюминия должно соответствовать НДТ (наилучшей доступной технологии) в указанной сфере, а также показателям углеродоемкости (углеродистая сталь - менее 0,283 т СО2 е/т продукции, высоколегированная сталь - менее 0,352 т СО2 е/т продукции, первичный алюминий - прямые выбросы парниковых газов менее 1,514 т СО2 е/т или суммарные выбросы парниковых газов, связанные с электролизом (прямые выбросы). А также и с производством потребленной для электролиза электроэнергии (косвенные выбросы) - менее 3 т СО2 е/т и одному или нескольким дополнительным критериям. Например, это снижение фактических выбросов, сбросов загрязняющих веществ более 10 процентов, наличие замкнутого водооборотного цикла с исключением сброса производственных сточных вод и т.п. Кроме этого, таксономией "зеленых" проектов установлены дополнительные критерии для модернизируемых производственных объектов и для вновь строящихся производственных объектов.

Установлены дополнительные экологические критерии для модернизируемых и для вновь строящихся производственных объектов

В части нефтегаза таксономия зеленых проектов предусматривает проекты, связанные со строительством и модернизацией городских и муниципальных систем теплоснабжения, осуществляемых на природном газе и сухом отбензиненном газе, прямые выбросы парниковых газов при генерации которых не превышают значений, установленных таксономией (<30 г CO2 e/ кВт⋅ч (<8,3 г CO2 e/ МДж). Также к зеленым здесь относятся проекты по модернизации или замещению действующих объектов генерации, способствующих значительному повышению энергоэффективности и/или снижению вредных выбросов (электро- и теплогенерация на природном газе (включая СПГ) при соответствии установленным критериям, а также комбинированная генерация с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на изолированных и труднодоступных территориях без дополнительных критериев).

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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На какие дополнительные меры поддержки смогут рассчитывать эмитенты "зеленых" облигаций?

Илья Торосов: Зеленые облигации обладают мощнейшим имиджевым эффектом. В мире уже сформировался тренд, когда крупные инвестиционные фонды перестали или перестают вкладываться в "грязные" производства и переходят на климатические проекты. В России этот тренд еще формируется, это ответственное финансирование. Поэтому, конечно, меры стимулирования нужны.

Совместно с Минфином России и ЦБ мы сейчас обсуждаем монетарные и немонетарные меры поддержки. К первым относятся, например, субсидии на выплату купона, частичная компенсация расходов на верификацию и снижение налогового бремени на купонный доход.

Ожидаете ли вы, что вслед за Москвой выпуски "зеленых" облигаций будут размещать и другие регионы?

Илья Торосов: Да, надеемся, что тренд, заданный правительством Москвы, продолжат и другие регионы, которым необходимо привлекать средства не только на охрану окружающей среды, но и на социальные расходы.

Мы видим большой интерес к проводимой нами работе со стороны регионов - за консультациями к нам уже обращалась администрация Московской области. Отмечаем также, что Банк России уже начал консультации с Минфином России по вопросу выпуска первых "зеленых" государственных облигаций.

Фото: iStock
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Каким, по вашему мнению, может стать российский рынок "зеленых" облигаций через три-пять лет?

Илья Торосов: Мы в своих оценках предполагаем рост до 300 миллиардов рублей в ближайшие три года и до 1,5 триллиона рублей до 2030 года. Часть этого роста будет обусловлена в том числе приходом иностранных инвесторов. Рассчитываем, что реализация добровольных климатических проектов станет дополнительным драйвером для привлечения иностранных инвестиций.

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