Вакцинировавшимся от коронавируса кинотеатры Южной Кореи дадут скидку

Южнокорейские кинотеатры будут предоставлять скидку гражданам, вакцинировавшимся от коронавируса. Об этом объявила ассоциация кинопрокатчиков страны.

Акция, призванная поддержать усилия правительства по достижению коллективного иммунитета к концу этого года, а также увеличить посещаемость кинотеатров, пустующих с начала пандемии, продлится до конца июня. Получить скидку можно будет показав на кассе прививочный сертификат, пишет ТАСС.

Первой дозой вакцины в Южной Корее уже привиты 6,35 миллиона человек, что составляет 12,4% населения страны. А общее число заболевших коронавирусом превысило 141 тысячу человек (141 476). Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику по COVID-19 в стране и мире.