ВОЗ сообщила о снижении в мире числа смертей и новых случаев COVID-19

Более 3,5 миллиона новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 15%. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечая, что по состоянию на 30 мая всего насчитывалось 169 604 858 случаев инфицирования коронавирусом.

По данным специалистов, на прошлой неделе продолжила снижаться и смертность от COVID-19. Поступили данные о 78,6 тысячи летальных исходов. Это на 7% меньше, чем за предыдущие семь дней, пишет ТАСС. Всего жертвами коронавируса в мире стали 3 530 837 человек.

При этом в ВОЗ отмечают, что заболеваемость выросла в Африке (на 22%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 6%), но снизилась в Европе на 26%, в Юго-Восточной Азии - на 24%, в Северной и Южной Америке на 2%, в Восточном Средиземноморье - на 1%. Смертность выросла в Африке (на 11%), но сократилась в других регионах.