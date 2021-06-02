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Рубрика: Общество

ВОЗ сообщила о снижении в мире числа смертей и новых случаев COVID-19

Фото: AFP/INDRANIL MUKHERJEE Фото: AFP/INDRANIL MUKHERJEE
Фото: AFP/INDRANIL MUKHERJEE

Более 3,5 миллиона новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 15%. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечая, что по состоянию на 30 мая всего насчитывалось 169 604 858 случаев инфицирования коронавирусом.

Фото: Odd ANDERSEN / AFP
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По данным специалистов, на прошлой неделе продолжила снижаться и смертность от COVID-19. Поступили данные о 78,6 тысячи летальных исходов. Это на 7% меньше, чем за предыдущие семь дней, пишет ТАСС. Всего жертвами коронавируса в мире стали 3 530 837 человек.

При этом в ВОЗ отмечают, что заболеваемость выросла в Африке (на 22%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 6%), но снизилась в Европе на 26%, в Юго-Восточной Азии - на 24%, в Северной и Южной Америке на 2%, в Восточном Средиземноморье - на 1%. Смертность выросла в Африке (на 11%), но сократилась в других регионах.

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