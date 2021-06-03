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03.06.2021 14:04
Рубрика: Экономика

Бренды. Потребители. Коммуникации: НРФ'5 расставляет главные акценты

Фото: АКАР Фото: АКАР
Фото: АКАР

В этом году программа Национального рекламного форума проведет перезагрузку рынка после пандемии: эксперты отрасли представят актуальные индустриальные решения в ответ на глобальные вызовы нового десятилетия. Главная стратегическая сессия юбилейного НРФ'5 станет отражением трех ключевых приоритетов рынка: "Бренды. Потребители. Коммуникации".

27 и 28 июля гости национального рекламного события узнают о нестандартных решениях, новых инструментах и технологиях для развития бизнеса, а также получат доступ к свежим цифрам и исследованиям от ведущих индустриальных ассоциаций АКАР, РАМУ, IAB Russia.

Концепция стратегической сессии как отражение архитектуры всей программы юбилейного НРФ'5.

Бренды: подходы к построению бизнес-стратегий

  • - экосистемность и создание дополнительной ценности;
  • - устойчивое развитие;
  • - клиентоориентированность и лояльность;
  • - регулирование и законодательные ограничения.

Потребители: ожидания аудитории и как с ней работать

  • - потребительские привычки;
  • - медиапотребление.

Коммуникации: поиск оптимальных решений продвижения на динамичном рынке

  • - каналы и инструменты;
  • - технологии и сервисы;
  • - цифровые данные и их безопасность;
  • - контент;
  • - взаимоотношения между игроками рынка;
  • - эффективность.

Цифровая трансформация коснулась всех сторон бизнеса. Эффективность каналов и инструментов пересматривается, меняются потребительские привычки, перестраиваются взаимоотношения между игроками рынка. Эксперты стратегической сессии НРФ'5: "Бренды. Потребители. Коммуникации" ответят на все волнующие индустрию вопросы, представят бизнес-экспертизу о тенденциях на рынке, вызовах, актуальных возможностях и эффективных инструментах.

Фото: АКАР

В стратегической сессии юбилейного НРФ'5 примут участие:

Александр Жаров, Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг"

Светлана Баланова, Генеральный директор Национальной Медиа Группы

Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group

Мария Донских, CEO dentsu Russia

Ян Кухальский, Генеральный директор холдинга "МЕДИА-1"

Роберт Мирзоян, Исполнительный директор ГК Russ Outdoor

Никита Пипко, Президент "Игроник"

Сергей Белоглазов, Chief Operating Officer Publicis Groupe Russia

Денис Максимов, Управляющий директор Media Direction Group

Юлия Орлова, Генеральный директор коммуникационной группы NMi Group

Форум состоится в пятый раз. Юбилейный год для НРФ является особенным: топовые спикеры, эксклюзивный контент, представители мировых брендов и вечерняя шоу-программа выводят мероприятие на новый уровень. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, организаторы Форума смогут принять не более 1500 человек в день. На сегодняшний день осталось всего 300 билетов, которые доступны в одной ценовой категории - НРФ Platinum. Организаторы мероприятия подготовят необходимые условия для нетворкинга с соблюдением всех норм безопасности.

Все подробности на официальном сайте.

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