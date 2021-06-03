Бренды. Потребители. Коммуникации: НРФ'5 расставляет главные акценты

В этом году программа Национального рекламного форума проведет перезагрузку рынка после пандемии: эксперты отрасли представят актуальные индустриальные решения в ответ на глобальные вызовы нового десятилетия. Главная стратегическая сессия юбилейного НРФ'5 станет отражением трех ключевых приоритетов рынка: "Бренды. Потребители. Коммуникации".
27 и 28 июля гости национального рекламного события узнают о нестандартных решениях, новых инструментах и технологиях для развития бизнеса, а также получат доступ к свежим цифрам и исследованиям от ведущих индустриальных ассоциаций АКАР, РАМУ, IAB Russia.
Концепция стратегической сессии как отражение архитектуры всей программы юбилейного НРФ'5.
Бренды: подходы к построению бизнес-стратегий
- - экосистемность и создание дополнительной ценности;
- - устойчивое развитие;
- - клиентоориентированность и лояльность;
- - регулирование и законодательные ограничения.
Потребители: ожидания аудитории и как с ней работать
- - потребительские привычки;
- - медиапотребление.
Коммуникации: поиск оптимальных решений продвижения на динамичном рынке
- - каналы и инструменты;
- - технологии и сервисы;
- - цифровые данные и их безопасность;
- - контент;
- - взаимоотношения между игроками рынка;
- - эффективность.
Цифровая трансформация коснулась всех сторон бизнеса. Эффективность каналов и инструментов пересматривается, меняются потребительские привычки, перестраиваются взаимоотношения между игроками рынка. Эксперты стратегической сессии НРФ'5: "Бренды. Потребители. Коммуникации" ответят на все волнующие индустрию вопросы, представят бизнес-экспертизу о тенденциях на рынке, вызовах, актуальных возможностях и эффективных инструментах.
В стратегической сессии юбилейного НРФ'5 примут участие:
● Александр Жаров, Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг"
● Светлана Баланова, Генеральный директор Национальной Медиа Группы
● Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group
● Мария Донских, CEO dentsu Russia
● Ян Кухальский, Генеральный директор холдинга "МЕДИА-1"
● Роберт Мирзоян, Исполнительный директор ГК Russ Outdoor
● Никита Пипко, Президент "Игроник"
● Сергей Белоглазов, Chief Operating Officer Publicis Groupe Russia
● Денис Максимов, Управляющий директор Media Direction Group
● Юлия Орлова, Генеральный директор коммуникационной группы NMi Group
Форум состоится в пятый раз. Юбилейный год для НРФ является особенным: топовые спикеры, эксклюзивный контент, представители мировых брендов и вечерняя шоу-программа выводят мероприятие на новый уровень. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, организаторы Форума смогут принять не более 1500 человек в день. На сегодняшний день осталось всего 300 билетов, которые доступны в одной ценовой категории - НРФ Platinum. Организаторы мероприятия подготовят необходимые условия для нетворкинга с соблюдением всех норм безопасности.
Все подробности на официальном сайте.