Бренды. Потребители. Коммуникации: НРФ'5 расставляет главные акценты

В этом году программа Национального рекламного форума проведет перезагрузку рынка после пандемии: эксперты отрасли представят актуальные индустриальные решения в ответ на глобальные вызовы нового десятилетия. Главная стратегическая сессия юбилейного НРФ'5 станет отражением трех ключевых приоритетов рынка: "Бренды. Потребители. Коммуникации".

27 и 28 июля гости национального рекламного события узнают о нестандартных решениях, новых инструментах и технологиях для развития бизнеса, а также получат доступ к свежим цифрам и исследованиям от ведущих индустриальных ассоциаций АКАР, РАМУ, IAB Russia.

Концепция стратегической сессии как отражение архитектуры всей программы юбилейного НРФ'5.

Бренды: подходы к построению бизнес-стратегий

- экосистемность и создание дополнительной ценности;

- устойчивое развитие;

- клиентоориентированность и лояльность;

- регулирование и законодательные ограничения.

Потребители: ожидания аудитории и как с ней работать

- потребительские привычки;

- медиапотребление.

Коммуникации: поиск оптимальных решений продвижения на динамичном рынке

- каналы и инструменты;

- технологии и сервисы;

- цифровые данные и их безопасность;

- контент;

- взаимоотношения между игроками рынка;

- эффективность.

Цифровая трансформация коснулась всех сторон бизнеса. Эффективность каналов и инструментов пересматривается, меняются потребительские привычки, перестраиваются взаимоотношения между игроками рынка. Эксперты стратегической сессии НРФ'5: "Бренды. Потребители. Коммуникации" ответят на все волнующие индустрию вопросы, представят бизнес-экспертизу о тенденциях на рынке, вызовах, актуальных возможностях и эффективных инструментах.

Фото: АКАР

В стратегической сессии юбилейного НРФ'5 примут участие:

● Александр Жаров, Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг"

● Светлана Баланова, Генеральный директор Национальной Медиа Группы

● Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group

● Мария Донских, CEO dentsu Russia

● Ян Кухальский, Генеральный директор холдинга "МЕДИА-1"

● Роберт Мирзоян, Исполнительный директор ГК Russ Outdoor

● Никита Пипко, Президент "Игроник"

● Сергей Белоглазов, Chief Operating Officer Publicis Groupe Russia

● Денис Максимов, Управляющий директор Media Direction Group

● Юлия Орлова, Генеральный директор коммуникационной группы NMi Group

Форум состоится в пятый раз. Юбилейный год для НРФ является особенным: топовые спикеры, эксклюзивный контент, представители мировых брендов и вечерняя шоу-программа выводят мероприятие на новый уровень. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, организаторы Форума смогут принять не более 1500 человек в день. На сегодняшний день осталось всего 300 билетов, которые доступны в одной ценовой категории - НРФ Platinum. Организаторы мероприятия подготовят необходимые условия для нетворкинга с соблюдением всех норм безопасности.

Все подробности на официальном сайте.