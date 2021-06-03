Брюссель поможет странам-кандидатам на вступление в ЕС

Брюссель выделит семи странам, претендующим на членство в Европейском союзе, в общей сложности более 14,2 миллиарда евро на реформы, необходимые для вступления в объединение.

Как сообщает немецкий еженедельник Spiegel, Совет Европейского союза, возглавляемый Португалией, и Европарламент одобрили соответствующий политический документ. В нем будет указано, на каких условиях эти миллиарды будут распределяться между Турцией, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Северной Македонией, Сербией и Черногорией.

По словам ответственной за переговоры госсекретаря Румынии Аны Паулы Закариас, выделяемая указанным странам помощь предназначена на поддержку принятия и воплощения в жизнь весьма важных политических, институциональных, социальных и экономических реформ, необходимых для соблюдения ценностей ЕС и для постепенного приближения к предписаниям, нормам и стратегии организации. Комиссар Еврокомиссии по делам расширения Оливер Вархели убежден, что такая помощь послужит "мощным сигналом для стран-претендентов и станет солидной инвестицией в будущее Евросоюза".

И в Евросовете, и в Еврокомиссии подчеркивают, что деньги будут выделяться в зависимости от реальных действий по проведению реформ. Такой подход, пишет Spiegel, может послужить, например, для Анкары стимулом ориентироваться на стандарты ЕС в вопросах построения правового государства.

Кстати, переговоры о вступлении Турции в ЕС ведутся с 1999 года, а заявку о членстве Анкара подала в 1987 году. И переговоры эти идут без какого-либо прогресса.

Тем не менее, документ об оказании финансовой помощи кандидатам на вступление в ЕС должен быть утвержден осенью советом министров ЕС и Европарламентом.