Из множества трендов, существующих сегодня в часах - а это спортивные, дайверские, авиаторские, хронографы, GMT, винтаж и прочая, и прочая - мы сегодня выбрали только самые "эстетские".

Первый - нарочито стилизованное "под старину" переосмысление наследия марок. И второй - обращение к ярким цветам, среди которых сейчас лидирует зеленый. Часовщики долгое время сторонились цветных циферблатов, считая такие эксперименты уместными лишь в сфере fashion.

Старинная история

В соответствии с поговоркой о том, что новое - это хорошо забытое старое, марки дружно обратились к архивам и извлекли из них на свет формы и дизайн практически вековой давности. Например, "американская" версия Vacheron Constantin была разработана сто лет назад для автомобилистов и позволяла узнавать время, не отнимая руку от руля. Тогда же появились часы Cartier в форме колокольчика. Такие идеи сегодня выглядят свежо, необычно и вносят в тренды ту нотку "особенности", которой им слегка недоставало в последнее время - в том числе из-за всеобщей увлеченности повседневными часами в спортивном стиле.

Возрожденная старина не означает, что наследие точно копируется: как правило, в дизайн благодаря тщательной проработке деталей привносится неуловимо современный оттенок, но самое главное - часы снабжаются новыми модернизированными механизмами. А вот L.U.C Quattro Spirit 25, несмотря на винтажный вид, придуман вообще "с нуля": это первая модель мануфактуры Chopard с "прыгающим" часом, которой управляет сложнейший инновационный механизм с четырьмя заводными барабанами и 8-дневным запасом хода.

Цвет как аргумент

Циферблат совершенно справедливо называют "лицом" часов. Даже когда мы выбираем часы рационально (по функциям, механизмам, надежности), решающим аргументом становится в конце концов их внешний вид. И роль циферблата в этом невозможно переоценить.

В стремлении уйти от внешнего однообразия бренды увлеклись использованием цвета. Мы уже успели привыкнуть к синим и шоколадным (или коньячным, кому как больше нравится говорить) оттенкам. Но часовщики на этом не останавливаются. Один из самых актуальных цветов на сегодня - глубокий темно-красный, который называют красивым словом burgundy. Встречаются и эффектные фиолетовые модели (purple или aubergine).

Отдельно можно отметить тенденцию, когда цветным становится не циферблат (он в таких случаях прозрачен), а керамический корпус, как у Hublot, или детали механизма-скелетона, как у Piaget или Zenith.

Зеленая миля

Одно из значений слова "миля" - тысяча двойных римских шагов. Так вот, за последний год мы увидели в часах, кажется, не меньше тысячи оттенков зеленого. Началось это все, конечно, гораздо раньше. Компания Rolex, влияние которой на часовой мир переоценить невозможно, но которая сама мало заботится о "попадании в тренд", стала использовать зеленый цвет одной из первых - это ее фирменный оттенок, и вообще она умеет делать цветные циферблаты красивыми. Однако для остальных (как, впрочем, и для покупателей) зеленый долго оставался экзотикой. Но в этом году другой столп часовой индустрии, Patek Philippe, не замеченный ранее в заигрывании с цветом, решительно снабдил одну из своих самых известных моделей, Nautilus 5711, циферблатом оливкового оттенка. Круг замкнулся.

А между этим мы наблюдаем множество оттенков - от мягкого болотного до насыщенного бутылочного, которые играют на циферблатах совершенно по-разному в случае отделки "солнечные лучи" или, например, пескоструйной обработки, придающей поверхности обаятельную шероховатость.