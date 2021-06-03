Чижов: США могут попытаться помешать сертификации "Северного потока-2"

Соединенные Штаты могут попытаться помешать сертификации газопровода "Северный поток-2" после того, как он будет достроен. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, в Вашингтоне осознали, что остановить строительство уже невозможно. "Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то еще палки в колеса вставить", - отметил Чижов, добавив, что Москва готова к любому развитию событий.

Дипломат также обратил внимание, что "Северный поток-2" нужен Европе не меньше, чем России, участниками проекта помимо "Газпрома" являются несколько крупных европейских энергетических компаний. К тому же свою поддержку ему высказывает и правительство ФРГ.

Стоит отметить, что США в свое время выступали и против строительства ныне существующих в Европе трубопроводов, по которым идет газ из России. В советский период европейские страны устояли перед Вашингтоном. Примечательно, что теперь США, выступая против "Северного потока-2", защищают те самые газопроводы, в том числе идущий через Украину.