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Рубрика: В мире

Dragon отправится к МКС с первой парой новых солнечных батарей

Грузовой корабль Dragon отправится к Международной космической станции. Старт запланирован на четверг, третье июня. На орбиту корабль доставит две новейшие солнечные антенны, сообщает NASA.

Фото: AP Photo/John Raoux
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Dragon стартует с космодрома на мысе Канаверал на ракете Falcon 9 в 13:29 по времени Восточного побережья США. В случае успешного старта он прибудет на МКС в субботу, пятого июня, стыковка корабля с американским модулем "Гармония" намечена на 12:00 по московскому времени, пишет РИА Новости.

Грузовик доставит на орбиту свыше трех тонн грузов, в том числе продукты и предметы первой необходимости для экипажа. На борту корабля будет и первая из шести пар развертываемых солнечных антенн. Ее установят за два выхода в открытый космос. По данным NASA, полный комплект новых батарей доставят на МКС в ходе трех грузовых миссий Dragon.

Ранее сообщалось, что российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос. Для Олега Новицкого и Петра Дуброва, которые сейчас находятся на орбите, это был также дебютный выход в открытое космическое пространство. Всего же Новицкому во время экспедиции предстоит осуществить три выхода в открытый космос, а Дуброву - шесть.

В мире США Общество Космос

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