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03.06.2021 04:18
Рубрика: Общество

Эксперт оценил риски заражения коронавирусом в общественных местах

Член общественного совета при Минздраве России Эрик Бровко рассказал, в каких местах больше шансов заразиться коронавирусом. По его словам, опасность встретиться с инфицированным везде приблизительно одинаковая.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Эксперт развеял миф о большой вероятности подхватить коронавирус в поликлинике. "Понятно, что туда обращаются за помощью, но у нас люди болеют не только коронавирусом, - акцентировал Бровко в эфире радио Sputnik. - Столкнуться с зараженным COVID-19 человеком можно не только в поликлинике, но и в магазине".

Как уточнил эксперт, степень риска зависит не от конкретного места, а от условий в нем. Важно обращать внимание на количество людей в закрытых помещениях и время, которое вам там нужно провести. Также важно соблюдать социальную дистанцию и использовать защитную маску.

Ранее в Минздраве рассказали о переломе в ситуации с коронавирусом в России. Это стало возможным благодаря вакцинации. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от COVID-19: векторные вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт", пептидная "ЭпиВакКорона" и цельновирионный "КовиВак". При этом все они отличаются высокой степенью эффективности.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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