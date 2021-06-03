Компания Hublot представляет смарт-часы Big Bang e UEFA Euro 2020 - официальные часы чемпионата Европы по футболу-2020, проведение которого было перенесено с прошлого года на этот и начнется 11 июня.

Помимо часов со специальным футбольным приложением, Hublot подготовила новый подкаст, включающий в себя интервью со звездами спорта, нынешними друзьями бренда, а также невзаимозаменяемый токен (NFT) для первых двухсот клиентов, которые приобретут часы.

Hublot объединяет

До начала чемпионата Европы по футболу осталась всего неделя! Болельщики всего мира с нетерпением ждут начала турнира, который был отложен на год из-за пандемии. К этому событию компания Hublot создала новые смарт-часы - Big Bang e UEFA Euro 2020. Футбольные фанаты вновь получают возможность следить за чемпионатом благодаря виртуальному стадиону на запястье.

Впервые эта функция была представлена на Кубке мира ФИФА-2018 в России. Сейчас Hublot возвращается, представляя усовершенствованную модель, выпущенную ограниченной серией из 1000 экземпляров.

Чемпионат Европы по футболу проводится каждые 4 года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Очередной турнир должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии перенесен на год: он начнется 11 июня 2021 года и будет длиться месяц. При этом, как и летние олимпийские игры в Токио, сохранит в названии обозначение "2020". Это будет первый чемпионат Европы, который пройдет не в одной стране, а на 11 стадионах 11 городов 10 стран (из-за отказа Ирландии в участии матч из Дублина перенесен в Санкт-Петербург). Следующий чемпионат Европы состоится в 2024 году в обычном формате.

"Hublot любит футбол! - заявляет генеральный директор компании Рикардо Гвадалупе. - И такое долгое ожидание только усилит наше удовольствие! Выпуск новых часов и наш новый подкаст "Hublot Fusion Podcast" одновременно позволяет всему футбольному миру объединиться в преддверии долгожданного чемпионата Европы по футболу. Мы объединяем людей вокруг благородных ценностей спорта, и все это благодаря совершенству наших технологий".

Для болельщиков и судей

Часы обладают всеми чертами знаменитой модели Hublot Big Bang. Для большей эргономики они помещены в корпус универсального размера (его диаметр 42 мм) из эффектной полированной черной керамики Black Magic. Наличие сапфирового стекла делает сенсорный экран высокой четкости AMOLED простым в использовании, в то время как кнопка на вращающейся головке используется для активации часовых функций - как и в механических часах.

Владелец может легко менять интерфейс модели: например, задавать время на экране в цифровом виде (на фото слева) либо в аналоговом, как в механических часах (на фото справа).

Big Bang e оснащены сложным электронным модулем, разработанным в сотрудничестве с другими брендами группы LVMH. Они работают на базе программного обеспечения WearOS от Google, усовершенствованного в соответствии с требованиями Hublot. Специальное приложение для футбола позволяет пользователям следить за соревнованиями в режиме реального времени. Среди функций, помимо отслеживания матчей с хронометражем, перерывом, дополнительным временем и окончанием игры, есть уведомления о присужденных картах и заменах игроков, о пенальти и голах. Также можно просматривать информацию о составах команд, рейтингах игроков и их позиции на поле.

Футбольное приложение отслеживает и предоставляет информацию о времени матчей, командах-участниках, о дополнительном времени, о заменах игроков и присужденных им картах, о пенальти и голах.

На UEFA Euro 2020 все судьи получат в пользование специальные часы Big Bang e Referee. Эта версия поможет судье контролировать хронометраж матчей и любое дополнительное время. Она будет подключена к технологии линии ворот и системе видеонаблюдения VAR.

На задней крышке - логотип чемпионата, информация о лимитированной серии и влагонепроницаемости модели.

Флаги для фанатов

Безель часов Big Bang e украшают изображения флагов 12 стран, которые изначально планировались в качестве участников. Кроме того, пользователи смогут бесплатно загрузить из Google Play циферблаты цвета флага своей страны, разработанные специально для Big Bang e.

Помимо каучукового ремешка с раскладывающейся застежкой из титана в стандартной комплектации, болельщики могут дополнительно приобрести другие ремешки цветов своих любимых команд. Они легко взаимозаменяемы благодаря фирменной системе One Click.

Современные инициативы

С 12 мая Hublot запустила серию подкастов - их будет всего 12. Эти выпуски ведет французская спортивная журналистка Анн-Лор Бонне. Здесь можно услышать интервью с легендами футбола, с друзьями и посланниками Hublot.

Еще одна важная новость: 200 первых владельцев Big Bang e, присоединившихся к сообществу Hublotista, получат невзаимозаменяемый токен (NFT). Обычные токены (это цифровой актив, запись в блокчейне) взаимозаменяемы. Невзаимозаменяемый токен - уникален, его нельзя подделать или разделить на части (как нельзя разделить на части билет на концерт). Это идеально подходит для того, чтобы закрепить свои права на какой-либо уникальный объект. Токен, который получит владелец Big Bang e, будет содержать отрывок из эпизода вышеупомянутого подкаста.