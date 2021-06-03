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Рубрика: В мире

Япония потребовала от США обеспечить безопасность полетов военной авиации

Япония сделала представление США в связи с аварийной посадкой американского вертолета в префектуре Окинава. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

Фото: Kayi Boyu / youtube.com
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По его словам, в результате инцидента нет пострадавших, также не выявлено никаких повреждений жилых домов. Однако Токио обратился к США с требованием обеспечить безопасность полетов военной авиации, а также выяснить причину ЧП и предотвратить возникновение подобных случаев в будущем, пишет ТАСС.

Напомним, вертолет США UH-1 с базы корпуса морской пехоты Футэмма совершил аварийную посадку на острове Цукэн на юге Японии. Он приземлился в поле в 120 метрах от жилых домов. На борту находились пять членов экипажа, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной инцидента стали проблемы с двигателем. По словам местных жителей, перед посадкой американский вертолет летел очень низко и издавал сильный шум.

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