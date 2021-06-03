Карта Винланда: ценный артефакт или гениальная подделка?

Карта Винланда - это прямоугольник из пергамента размером в 1,5 раза больше листа А4. Изображения нанесены чернилами. "Исследование показало, что пергамент действительно относится к середине XV века, как и ожидалось, если карта подлинная. Его было проще исследовать на датировку: на карте много пустых полей, была возможность отрезать небольшой кусочек, - объясняет старший научный сотрудник отдела письменных источников Государственного исторического музея Владимир Булатов. - А вот с чернилами такой опыт невозможно провести: вещества недостаточно. Их химический анализ показал, что в составе есть сторонние составляющие, и они появились только в XX веке".

Карту могли подделать ради денег и научной интриги. "Я как историк и картограф считаю, что это подделка. Во-первых, карта ориентирована на север - известно, что так стали делать гораздо позже. Во-вторых, Гренландия отмечена в виде острова. Но почти до XX века не было ни одной карты, которая выделяла бы Гренландию как остров, - объясняет заведующий лабораторией картографии Института географии РАН Андрей Медведев. - В-третьих, когда очертания Винланда сравнили с другими картами, получили контуры, похожие на материки с итальянских карт того времени, видимо, с них и были срисованы".

Америка - не единственный континент, который появился на картах задолго до своего официального открытия. На многих средневековых картах присутствует Антарктида, которую официально открыли лишь в начале XIX века благодаря исследователям Беллинсгаузену и Лазареву.

Одна из самых известных карт с изображением шестого материка датирована 1513 годом - это карта турецкого адмирала Пири-реиса. Ее нашли в первой половине XX века в Стамбуле, она и сегодня хранится во дворце Топкапы. Мореплаватель указал, что при создании своего портулана (т.е. морской карты) ориентировался на более ранние источники (в том числе IV века до н.э.), а также на некую карту Христофора Колумба. Когда об этом узнал госсекретарь США Генри Л. Стимсон, то он поручил начать поиски оригинала карты Колумба в Турции. Результатов они не принесли. Однако многие географы до сих пор верят в существование артефакта, несмотря на то, что подлинность карты Пири-реиса неоднократно оспаривалась.

Сериал создан Агентством комплексных коммуникационных решений Prophet специально для Ассоциации IPChain - крупнейшей в России организации, занимающейся развитием института интеллектуальной собственности. Анимационный проект призван привлечь внимание творцов к важности использования цифровых инструментов защиты своей креативной продукции. Сценарий написан Мариной Собе-Панек - автором научно-популярных фильмов и книг, членом Академии российского телевидения.

Все выпуски "IP Stories: Истории из истории" доступны на страницах Агентства комплексных коммуникационных решений Prophet, на каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain на Youtube, в Telegram, Instagram и Facebook.

Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet создано в 2017 году. Профессиональные и технологические мощности позволяют реализовывать проекты от регионального до международных уровней. В числе приоритетных клиентов российские и транснациональные компании - представители креативных индустрий и высокотехнологичных секторов экономики.

Первое в России агентство, специализирующееся на продвижении коммуникационных проектов в сфере интеллектуальной собственности и креативных индустрий.

Финалист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" 2019 года. Почти за четыре года работы Агентством было реализовано более 400 проектов, в том числе федерального и международного уровня. География реализованных проектов охватывает 19 стран. Клиентская база агентства включается в себя более 30 постоянных российских и международных организаций.

Prophet является членом профессиональных объединений: Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) и Международной Рекламной Ассоциации (International Advertising Association, IAA).

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain ─ формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности ─ распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах ─ как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, "Роскосмос", Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПD), "Ситроникс", n'RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и др. Также IPChain является инициатором создания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.