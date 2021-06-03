Новости

Путин примет участие в открытии памятника Александру III 16:36
Курс евро впервые с 1 апреля опустился ниже 89 рублей 16:33
Попова: Поставлена задача научиться расшифровывать любую инфекцию за 24 часа 16:25
Песков: "Прямая линия" с Путиным состоится в 2021 году 16:22
В Кремле не согласились с обвинениями в манипуляциях с выборами 16:10
Матч Евро-2020 покажут на экране фан-зоны "Екатеринбург-Арена" 16:10
Минобрнауки опубликует данные о пробелах в знаниях студентов из-за пандемии 16:09
Будут маргинальными: зампред ЦБ РФ предрек конец наличным деньгам 15:56
Эксперт прокомментировал идею изъятия сверхдоходов металлургов 15:51
Мишустин освободил Толстикову от должности замминистра просвещения РФ 15:50
Греф назвал ошибки, которые не простит сотруднику 15:50
"Спартак" оштрафован за издевательский пост в адрес ЦСКА 15:44
Захарова поспорила с Венедиктовым о СМИ-иноагентах 15:43
Силуанов предостерег от решений "наотмашь" по сверхдоходам металлургов 15:39
Набиуллина раскритиковала навязывание страховки банками 15:38
К депутату новосибирского заксобрания пришли с обысками 15:30
Володин: Выведение доллара из ФНБ укрепит суверенитет России 15:27
"Локомотив" расстался с начальником команды и медицинским штабом 15:25
Путин: Правительство будет делать все для поддержки бизнеса 15:20
Глава Роспотребнадзора оценила опасность "черной плесени" 15:19
Попова: Часть проверок можно заменить наблюдением через видеокамеры 15:17
Песков: Турция не высылала российских техников по С-400 15:14
Новая книга об Александре Невском вышла к 800-летию князя 15:06
Белоусов объяснил решение вывести доллар из структуры ФНБ 15:00
Орешкин рассказал, как решить проблему с ростом цен в России 14:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
03.06.2021 15:24
Рубрика: Общество

Карта Винланда: ценный артефакт или гениальная подделка?

Вышла новая серия анимационного сериала "IP Stories: Истории из истории" о правовых конфликтах в сфере интеллектуальной собственности. Новая серия - новая проблема. На этот раз научный казус, и связан он со старейшей картой, на которой изображена Америка - в виде большого острова Винланд к западу от Гренландии. Все бы ничего, но карта оказалась подделкой... Или нет? Этому вопросу ученые посвятили почти полвека, но в итоге сошлись на компромиссе: карта подлинна, но ее содержание подделано. Как такое могло произойти? Кто устроил такой троллинг и кто купился (а главное, за какую сумму) на него?
Фото: предоставлено Prophet Фото: предоставлено Prophet
Фото: предоставлено Prophet

Карта Винланда - это прямоугольник из пергамента размером в 1,5 раза больше листа А4. Изображения нанесены чернилами. "Исследование показало, что пергамент действительно относится к середине XV века, как и ожидалось, если карта подлинная. Его было проще исследовать на датировку: на карте много пустых полей, была возможность отрезать небольшой кусочек, - объясняет старший научный сотрудник отдела письменных источников Государственного исторического музея Владимир Булатов. - А вот с чернилами такой опыт невозможно провести: вещества недостаточно. Их химический анализ показал, что в составе есть сторонние составляющие, и они появились только в XX веке".

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
На форуме IPQuorum 2021: Tech for Content обсудили "сиротские" произведения

Карту могли подделать ради денег и научной интриги. "Я как историк и картограф считаю, что это подделка. Во-первых, карта ориентирована на север - известно, что так стали делать гораздо позже. Во-вторых, Гренландия отмечена в виде острова. Но почти до XX века не было ни одной карты, которая выделяла бы Гренландию как остров, - объясняет заведующий лабораторией картографии Института географии РАН Андрей Медведев. - В-третьих, когда очертания Винланда сравнили с другими картами, получили контуры, похожие на материки с итальянских карт того времени, видимо, с них и были срисованы".

Америка - не единственный континент, который появился на картах задолго до своего официального открытия. На многих средневековых картах присутствует Антарктида, которую официально открыли лишь в начале XIX века благодаря исследователям Беллинсгаузену и Лазареву.

Одна из самых известных карт с изображением шестого материка датирована 1513 годом - это карта турецкого адмирала Пири-реиса. Ее нашли в первой половине XX века в Стамбуле, она и сегодня хранится во дворце Топкапы. Мореплаватель указал, что при создании своего портулана (т.е. морской карты) ориентировался на более ранние источники (в том числе IV века до н.э.), а также на некую карту Христофора Колумба. Когда об этом узнал госсекретарь США Генри Л. Стимсон, то он поручил начать поиски оригинала карты Колумба в Турции. Результатов они не принесли. Однако многие географы до сих пор верят в существование артефакта, несмотря на то, что подлинность карты Пири-реиса неоднократно оспаривалась.

Сериал создан Агентством комплексных коммуникационных решений Prophet специально для Ассоциации IPChain - крупнейшей в России организации, занимающейся развитием института интеллектуальной собственности. Анимационный проект призван привлечь внимание творцов к важности использования цифровых инструментов защиты своей креативной продукции. Сценарий написан Мариной Собе-Панек - автором научно-популярных фильмов и книг, членом Академии российского телевидения.

Все выпуски "IP Stories: Истории из истории" доступны на страницах Агентства комплексных коммуникационных решений Prophet, на каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain на Youtube, в Telegram, Instagram и Facebook.

Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet создано в 2017 году. Профессиональные и технологические мощности позволяют реализовывать проекты от регионального до международных уровней. В числе приоритетных клиентов российские и транснациональные компании - представители креативных индустрий и высокотехнологичных секторов экономики.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Молодые авторы лучших проектов в сфере креативных индустрий приглашены на ПМЭФ-2021

Первое в России агентство, специализирующееся на продвижении коммуникационных проектов в сфере интеллектуальной собственности и креативных индустрий.

Финалист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" 2019 года. Почти за четыре года работы Агентством было реализовано более 400 проектов, в том числе федерального и международного уровня. География реализованных проектов охватывает 19 стран. Клиентская база агентства включается в себя более 30 постоянных российских и международных организаций.

Prophet является членом профессиональных объединений: Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) и Международной Рекламной Ассоциации (International Advertising Association, IAA).

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Стихия творчества, или Вселенная Marvel: креативная индустриализация как национальная идея

Основная цель Ассоциации IPChain ─ формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности ─ распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах ─ как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, "Роскосмос", Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПD), "Ситроникс", n'RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и др. Также IPChain является инициатором создания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Общество История