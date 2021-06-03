Китай вывел на орбиту метеорологический спутник Fengyun-4B

Китай успешно вывел на заданную орбиту метеорологический спутник Fengyun-4B, сообщает агентство "Синьхуа".

Запуск состоялся с космодрома Сичан. Аппарат будет использоваться для метеорологических исследований, прогнозов погоды и предупреждения стихийных бедствий, пишет ТАСС.

Отмечено, что Fengyun-4B - относится к новому поколению метеорологических спутников на геостационарных орбитах.

Ранее сообщалось об успешном выводе Китаем на орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-31. Аппараты помогут в изучении электромагнитных полей, а также при проведении различных технических экспериментов. Первую группу спутников запустили в космос в 2018 году. Второй и третий запуски состоялись в январе и феврале этого года.