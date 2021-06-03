Кто станет королевой белорусского студенчества

Красочные дефиле, интеллектуальные и творческие состязания под аккомпанемент популярной еще с прошлого века песни Муслима Магомаева будут сопровождать в белорусской столице 3 июня национальный гранд-финал республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества 2021".

Его слоган в этом году: "Красота - это ты!", сообщает БЕЛТА, уточняя, что проект поддержали в этом году 29 учреждений высшего образования, который объединил 208 талантливых студенток страны.

Каждая из претенденток на высший титул в состязании, убежден лидер молодежного движения страны (БРСМ) Дмитрий Воронюк, "уже является королевой и, по сути, олицетворяет молодежь своих регионов". Более того, этот титул налагает и серьезную ответственность, потому что победители будут в течение года принимать участие и в волонтерских, и в благотворительных акциях.

По словам Воронюка, все финалистки - "девушки самые талантливые, с прекрасным внутренним миром". Именно на это, пояснил он, настраивает конкурс, организаторы которого полагают, что "современная студентка должна быть не только образованной и талантливой, но и нести миру свою внутреннюю красоту и любовь".

В этом году, сообщает агентство, организаторы конкурса порадуют зрителей и жюри эффектным театрализованным представлением "Цветы", в котором задействованы высокотехнологичная сцена, подиум и экраны. А главные героини гранд-финала - тринадцать самых талантливых и грациозных студенток Синеокой. Все они успешно выступили в вузовских и областных турах конкурса и прошли квалификационный отбор.

В национальном финале, констатирует агентство, от Брестского региона, в частности, участвуют студентка местного университета имени Пушкина Анна Кривецкая и ее коллега из Барановичского госуниверситета Валерия Бурлий. От Витебской области на корону будут претендовать студентки Витебского технологического университета Виктория Воробьева и Валерия Фомченко и представительница университета имени Машерова Валерия Гурьева.

А столицу республики представляют студентки Валентина Амбражей из педуниверситета имени Танка, Валерия Дуновская из экономического университета, Илона Жегждрынь из университета культуры и искусств и Арина Кулик из Международного университета "МИТСО".

Что касается критериев отбора участниц конкурса, то они остается неизменными, пояснили его организаторы. Прежде всего, оценивается сценическая культура, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство, внешние данные и даже спортивная подготовка.

По итогам всех выступлений во время королевского шоу жюри определит победительницу и призеров конкурса в следующих номинациях: 1-е место - "Королева студенчества Беларуси", 2-е место - "I Вице-королева студенчества Беларуси", 3-е место - "II Вице-королева студенчества Беларуси". Кроме того, в ходе зрительского голосования подписчики официальных групп и аккаунтов БРСМ помогут определить "Королеву студенчества Беларуси - 2021 online".

Остается добавить, что национальный гранд-финал является отбором участниц на XXX Международный конкурс красоты и таланта "Королева студенчества", проведение которого запланировано на сентябрь этого года в Российской Федерации. Его учредители - БРСМ и Российский союз молодежи.