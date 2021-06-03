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03.06.2021 09:03
Рубрика: В мире

МИД Германии заявил о важности транзита российского газа через Украину

Текст: Юрий Когалов

Власти ФРГ считают важным сохранить транзит российского газа через Украину после запуска трубопровода "Северный поток-2". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя МИД Германии.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Песков: РФ не намерена отказываться от транзита газа через Украину

Тот напомнил слова официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, который ранее заявил, что для Берлина "было и остается всегда самым важным, чтобы Украина оставалась страной-транзитером", несмотря на запуск "Северного потока-2". В связи с этим правительство Германии интенсивно выступало за то, чтобы Россия и Украина заключили новый договор о транзите. В кабмине даже был уполномоченный по данному вопросу. Данный договор "стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении", привел еще одну цитату Зайберта собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита и готова продлить договор о нем. При этом он подчеркнул, что Украина как собственник должна обеспечивать нормальное состояние газотранспортной системы.

О готовности Москвы продолжать поставки газа через Украину заявили ранее РИА "Новости" и в МИД РФ. По словам директора Департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства Дмитрия Биричевского, завершение строительства и ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2" не повлияют на текущие контракты. Как подчеркнул дипломат, "Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа". По его словам, сейчас действует контракт о транзитных поставках газа через Украину, и от них никто не отказывается, затем будут проведены переговоры между "Газпромом" и его партнерами на Украине.

Напомним, Россия и Украина подписали соглашение по транзиту газа в конце декабря 2019 года. Оно рассчитано на пять лет.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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