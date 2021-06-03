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3 июня 2021 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.03.2021 № 210н "Об утверждении порядка ведения единого реестра экспертов качества медицинской помощи"

Дата подписания 16 марта 2021 г.
Опубликован 3 июня 2021 г.
Вступает в силу 1 сентября 2021 г., 1 марта 2022 г., 1 марта 2023 г.

Зарегистрирован 01.06.2021 № 63757

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 02.06.2021 г.

Вступает в силу с 1 сентября 2021 г. за исключением: вступающих в силу с 1 марта 2022 г.:

положения абзаца второго п. 3 Порядка в части ведения территориального реестра экспертов качества медицинской помощи в государственной информационной системе обязательного медицинского страхования;

положения абзаца третьего п. 15 и п. 26 Порядка; положений абзацев третьего - пятого п. 5 Порядка в части формирования и ведения записей территориального реестра экспертов качества медицинской помощи;

вступающих в силу с 1 марта 2023 г.:

положений пп.2 п. 21 и пп.2 п. 22 Порядка в части включения в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи сведений в день наступления событий;

п. 24 Порядка в части назначения экспертиз качества медицинской помощи экспертам качества медицинской помощи, включенным в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи, посредством внесения сведений в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи;

п. 25 Порядка в части предоставления сведений для включения в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи с использованием государственной информационной системы обязательного медицинского страхования.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.03.2021 № 210н
(pdf, PDF, 1.6 Мб)