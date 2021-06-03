МКБ: Мы ожидаем появления регуляторных требований к ESG в ближайшее время

Развитие ESG-практик в России - это долгосрочный тренд в русле мировой повестки, рассказала "РГ" первый вице-президент МКБ Юлия Титова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы видим вовлечённость в этот процесс регуляторов, министерств, поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время появятся российские регуляторные требования в отношении ESG", - подчеркнула она.

Банки во всем мире чувствуют свою ответственность в сфере устойчивого развития, потому что именно они финансируют любые изменения в обществе. Для МКБ как одного из системно значимых банков важно принимать участие в развитии ESG-повестки. "Все крупные банки имеют своё видение и свои стратегии устойчивого развития, с одной стороны, с другой - благодаря своей экспертизе помогают выстраивать такие стратегии своим клиентам", - отметила Юлия Титова.

МКБ ориентируется на международные стандарты ESG в том числе потому, что является участником международного рынка капитала и видит ужесточение требований инвесторов к эмитентам. Если несколько лет назад ESG было одним из направлений развития, сейчас стало обязательным требованием для того чтобы качественные иностранные инвесторы входили в российские сделки.

Локомотивом внедрения ESG являются банки, у них накоплена экспертиза в этой сфере, и через консультирование и свои продукты они могут помочь даже тем компаниям, которые не являются участниками международного рынка капитала, выстроить свою стратегию устойчивого развития, "озеленить" свои стандарты и политики.