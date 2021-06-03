"Московская техническая школа" усилит кадровый потенциал столичной промышленности

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках поддержки проекта "Московская техническая школа" подписали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель государственной корпорации развития России "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Произошло это в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2021 года.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы сообщается, что соглашением предусматривается создание на базе вузов и научных организаций сети центров технологических и производственных компетенций (ЦТПК). Эти центры будут оснащены современной инженерной и технологической инфраструктурой для подготовки и переподготовки кадров под запросы промышленности Москвы, в том числе для высокотехнологичных производств в таких сферах, как искусственный интеллект, робототехника и сенсорика, аддитивные технологии, цифровые двойники, беспилотный транспорт. Первым направлением должно стать ЦТПК "Технологии связи".

В рамках цифровой платформы МТШ предприятия будут направлять заявку на подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров. Далее будет подобран образовательный партнер, разработана или скорректирована существующая образовательная программа под исходный запрос. Планируется, что производительность прошедших работников обучение повысится более чем на 20%.

Партнеры проекта смогут претендовать на получение субсидий из городского бюджета для переподготовки кадров. Максимальный размер компенсации составит 120 тыс. руб. на обучение одного сотрудника.

Реализация проекта "Московская техническая школа" внесет вклад в решение проблемы дефицита квалифицированных кадров для московской промышленности, в т.ч. для высокотехнологичных производств в таких сферах, как искусственный интеллект, робототехника и сенсорика, аддитивные технологии, цифровые двойники, беспилотный транспорт и др.