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03.06.2021 14:26
Рубрика: Власть

Песков: Колебания цен происходят в силу конъюнктурных факторов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил колебания цен конъюнктурными факторами. Так он прокомментировал открытое письмо Владимиру Путину лидера КПРФ Геннадия Зюганова, с которым он обратился в Госдуму в преддверии саммита РФ-США и сентябрьских выборов. Зюганов призвал сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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"Что касается колебания цен на топливо и на другие товары - да, это происходит, и в силу различных конъюнктурных факторов на рынке, в силу регулирования, рыночного регулирования и так далее, все-таки все эти процессы находятся под контролем правительства. Это очень такой скрупулезный процесс. Но, наверное, нельзя закрывать глаза на то, как все-таки удалось руководству нашей страны организовать проход через катастрофически сложный пандемийный год в плане экономики, социально-экономического сектора, не у всех стран удалось настолько минимизировать негативные последствия этого кризиса мирового", - ответил Песков на просьбу прокомментировать содержание письма.

Песков добавил также, что нельзя закрывать глаза "на достаточно значительные успехи правительства и руководства страны в целом в выполнении программ развития страны и самых различных отраслей".

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