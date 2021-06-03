Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.06.2021,  
09:42
Текст:  Светлана Цыганкова

Подземный тренировочный комплекс спецназа Украины затопило

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Военнослужащие Сил специальных операций Украины остались без подземного учебного комплекса с инженерными коммуникациями. Его затопило, поэтому комплекс не пригоден для использования по назначению.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул после пожара

Подземные инженерные коммуникации использовались для практической отработки тактики действий, стрелковой и спецподготовки бойцов ССО в условиях ограниченного пространства. А причиной затопления стало несоблюдение предприятием-подрядчиком строительных и технических стандартов, норм и правил.

Как отметили в пресс-службе Службы безопасности Украины, в конце 2018 года военные заключили контракт с житомирским строительным предприятием на возведение данного объекта. Сумма - 5,5 миллиона гривен. Однако подрядчик не соблюдал правила. Он действовал в сговоре с частным инженером по техническому надзору за строительством. который без проверок подписывал необходимые акты.

В итоге, по данным экспертов, военное сооружение фактически потеряно, им нельзя пользоваться. Возбуждено уголовное дело.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Украина
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
NI назвал лучшие корабли и подлодки ВМФ России 02.06.2021
Украинские морпехи пытаются заполучить "натовские" САУ "Богдана" 24.05.2021
Забытый проект: Украина разрабатывала БМП на базе танка Centurion 19.05.2021
спецназ
Применение китайским спецназом отравленных стрел показали на видео 27.05.2021
Business Insider рассказал об отработке войсками НАТО высадки в Крыму 18.05.2021