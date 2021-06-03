Попова: Часть проверок можно заменить наблюдением через видеокамеры

Часть проверок Роспотребнадзора на предприятиях можно заменить онлайн-наблюдением через видеокамеры. Провести такой эксперимент предложила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Петербургского экономического форума.

В условиях эпидемии ведомство активно развивало новые формы контроля в дополнение к традиционным проверкам, когда на предприятие приходит санитарный инспектор.

"Мы готовы часть объектов, которые мы можем увидеть дистанционно, не проверять вообще, в принципе не выходить к ним. Например, производство. Сегодня на многих производствах установлено достаточно камер, чтобы контролировать своих же сотрудников", - сказала Попова.

Упростить проверки также помогает электронный документооборот, отметила Попова. Это позволяет не приходить на производство, чтобы оценить его безопасность для населения, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

"Нам достаточно было бы онлайн видеть с камер, которые уже установлены ... какое сырье пришло, в каком количестве, какие ингредиенты, какая рецептура, как это соблюдалось, и что получилось на выходе - этого нам достаточно, чтобы не ходить на производство", - отметила Попова. Финансовая отчетность ведомство не интересует, подчеркнула глава надзорного ведомства. Она предложила провести такой эксперимент, но, естественно, при согласии бизнес-структур.