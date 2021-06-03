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03.06.2021 20:39
Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал совместные учения Сербии и НАТО

Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Сербия вправе проводить учения с кем угодно, однако хотелось бы понять: против каких врагов они направлены. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя информацию о совместных военных учениях солдат Сербии и НАТО.

Фото: Денис Петров \ РИА Новости
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"Разумеется, Белград волен сам решать, что ему делать, а что - нет. Остается только понять - против кого направлены эти учения? В чем их смысл?" - написал политик в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что НАТО в 1999 году проводила бомбардировку Сербии. "Других врагов у нее с тех пор не появилось", - отметил Пушков.

Отметим, что в 17 учениях с мая по июнь, состоявшихся на Балканах, приняло участие 46 тысяч военнослужащих США, стран НАТО и региона, отмечает портал Euroactiv.

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