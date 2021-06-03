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03.06.2021 09:32
Рубрика: Общество

Более 75 тысяч столичных выпускников будут сдавать ЕГЭ по русскому

Текст: Ирина Огилько

Государственный экзамен по русскому языку пройдет 3 и 4 июня. В Москве на него зарегистрировались почти 76 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
ЕГЭ по русскому языку сдадут 680 тысяч человек

Экзамен по русскому языку является обязательным. Его сдают все выпускники, планирующие поступать в вузы. Положительный результат на ЕГЭ по этому предмету является основанием для получения аттестата. Для проведения единого государственного экзамена будет организовано более 5 тыс. аудиторий более чем в 350 пунктах проведения экзамена.

"Все они оборудованы системой видеонаблюдения, обеспечивающей возможность онлайн-трансляции. Экзамен по русскому языку продлится 3,5 часа", - уточнили в пресс-службе.

Результаты будут известны не позднее 22 и 23 июня, их разместят в личных кабинетах на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как напомнили в пресс-службе, в этом году основной период ЕГЭ проходит с 25 мая по 2 июля. Следующий экзамен состоится 7 июня, в этот день выпускники напишут профильную математику. Всего единый государственный экзамен в 2021 году будут сдавать более 87 тыс. человек.

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