Чем грозит музею-усадьбе Толстого в Москве масштабное строительство по соседству

Москва продолжает терять знаковые строения, которые определяют лицо города. Это ведь не только Красная площадь, Никольская улица, Арбат, но и другие многочисленные улицы и переулки в разных районах города.

Только в этом году "Родина" писала о сносе старинных зданий в Немецкой слободе, которые пытались сохранить активисты движения "Архнадзор"; о том, как горожане отстаивают здания бывшей фабрики Гюбнера на Саввинской набережной в Хамовниках...

Именно в Хамовниках сейчас, возможно, больше всего "горячих точек" - памятников архитектуры, которые уже снесены, несмотря на протесты, или приговорены к такой участи. Так, вблизи музея-усадьбы Льва Толстого, буквально в паре десятков метров от входа, на прошлой неделе уничтожили здания, которые более века являлись ее историческим окружением. На их месте планируется строительство семиэтажного бизнес-центра.

- Он не только сведет на "нет" всю перспективу, но и может уничтожить сам сад усадьбы, лишив его солнечного света - говорит градозащитник и житель Хамовников Алексей Дружинин.

В проекте и выданном под него заказчику работ разрешении от Объединения административно-технических инспекций города Москвы речь шла о "строительстве, реконструкции объектов". О сносе не было ни слова. Однако за несколько дней часть комплекса бывшей шелковой фабрики Клода-Мари Жиро, служившей фоном усадьбы Толстого с конца XIX века, была уничтожена.

Перестройкой фабричных корпусов больше века назад занимался один из лучших российских архитекторов в истории не только Москвы, а всей страны - Роман Клейн. Тот самый Клейн, который проектировал здание Музея изящных искусств (теперь Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина), магазина Мюр и Мерилиз (ныне ЦУМ), Бородинский мост. Они целы и остаются украшением города.

А со строениями рядом с толстовской усадьбой решили расправиться...

Сама усадьба - объект культурного наследия России федерального значения, защищена законом. Но, как видно из происходящего в Хамовниках, закон можно обходить или не замечать. Ведь усадьбу и ее окружение защищает объединенная охранная зона памятников, в которой "запрещено строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия". Но все это только на бумаге.

- Для нас решение о таком масштабном строительстве в непосредственной близости - полная неожиданность. С нами никто не согласовывал ни работы, ни то, как будет выглядеть этот громадный комплекс. Он нарушает исторический облик района. И все происходит на незаконном основании, потому что работы проходят в охранной зоне, - сказал корреспонденту "Родины" директор Музея-усадьбы Льва Толстого в Хамовниках Сергей Архангелов.

По его словам, сотрудники музея опасаются что строительство громадного здания приведет к разрушениям на территории мемориального музея. Так, например, главный дом - деревянный и, как отмечает Архангелов, не имеет фундамента.

- Исследования и изыскания, проведенные во время экспертизы, мы считаем недостаточными. Недавно из-за вибрации от стройки у нас упала со стены картина, об этом составлен акт. Письма о том, что мы против такого строительства в непосредственной близости от музея, направлены в Мосгорнаследие, Министерство культуры и Мосгордуму. Пока нам никто не ответил. Мы ждем реакции властей по этому поводу, - добавил Сергей Архангелов.

Волонтер движения "Архнадзор" Геннадий Одинцов рассказал, о чем говорится в экспертизе, которую прводили компетентные орагнизации:

- Там написано, что зона негативного влияния от рытья котлована составляет 20 с чем-то метров. И в этот радиус попадают все постройки усадьбы Толстого. Потом там говорится про уточненные расчеты, которые показали, что зона строительства не превышает 14 метров, поэтому негативного влияния на объекты культурного наследия не будет. Но тут происходит жонглирование понятиями. Сначала речь о зоне негативного влияния от рытья котлована, а потом - о зоне влияния строительства.

Одинцов обратился в Объединение административно-технических инспекций Москвы с вопросом о законности проводимых работ. В ответе, который он получил, сказано, что "в соответствии с разрешением Комитета госстройнадзора Москвы, застройщиком "ЗАО КРАСНАЯ РОЗА 1875" ведутся работы по реконструкции под бизнес-центр с устройством подземной стоянки".

Очевидно, что происходящее возле усадьбы Толстого не соответствует написанному, ведь реконструкция в охранной зоне подразумевает сохранение зданий, а не их снос. Но именно это произошло со зданиями бывшей шелковой фабрики Жиро по соседству с домом Льва Толстого.

Он приобрел эту усадьбу (тогда еще на окраине Москвы) в 1882 году. В музее часто рассказывают, что когда хозяин дома Арнаутов предложил Льву Николаевичу посмотреть помещения внутри дома, Толстой ответил: "Да что дом?! Я видел сад!"

Он напомнил ему Ясную Поляну, которую писатель всегда очень любил. Поэтому Толстой и выбрал этот дом с садом. К которым новая офисная застройка подобралась вплотную.

Жители Хамовников тем временем собирают подписи под обращением к президенту страны с просьбой об установлении моратория на коммерческую застройку в своем районе. Они пытаются сохранить его в том виде, который дошел до нас.