Названы марки автомобилей, которые чаще всего эвакуируют в Москве

Автомобили Kia чаще всего эвакуируют с улиц Москвы. С начала года на спецстоянки увезли более восьми тысяч машин этой марки, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По данным ведомства, часто эвакуируют и автомобили Hyundai, Volkswagen, Toyota, Nissan. Всего с начала этого года на спецстоянках оказались 52 тысячи машин. Около полутора тысяч из них забрали с Проспекта Мира. В лидерах также Варшавское шоссе, Ленинградский проспект и Профсоюзная улица.

Там много точек притяжения, водители иногда паркуются под запрещающими знаками, на тротуарах или на местах для инвалидов. "Это мешает другим участникам движения, а еще провоцирует ДТП, поэтому нам приходится эвакуировать машины, - подчеркнули в дептрансе. - Чтобы не искать авто по спецстоянкам, пожалуйста, соблюдайте правила".