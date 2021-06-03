Около станции "Крюково" в Подмосковье нашли тело мертвого юноши

В районе железнодорожной станции "Крюково" Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) на крыше вагона электрички обнаружили тело юноши. Об этом сообщает портал УТ МВД России по ЦФО.

По данным правоохранительных органов, 18 летний молодой человек смертельно травмирован. "Предварительная причина произошедшего - удар током от токоприемника", - сообщает пресс-служба.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Тем временем, транспортная полиция напомнила о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги.