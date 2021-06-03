В столице пройдет акция "На работу на велосипеде"

Сегодня, третьего июня, отмечают Всемирный день велосипеда. Как в столице отметят это праздник, выяснил корреспондент "РГ".

История этого праздника началась недавно - в 2018 году. Инициатором его проведения стал социолог Лешек Сибильский. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении нового праздника. Соавторами документа стали 56 государств. С тех пор каждый год третьего июня миллионы людей отправляются на работу и по делам на велосипеде, предпочитая этот экологичный вид транспорта другим.

Сегодня в Москве пройдет акция "На работу на велосипеде". В восьми точках города с 8:00 до 11:00 всем велосипедистам будут раздавать мини-подарки, а также предлагать скидки и бонусы. Среди призов будут экосумки, угощения, вода, светоотражающие браслеты, питьевые бутылки, книги, бесплатное ТО велосипеда и другое.

Среди адресов есть Сад им. Баумана, Тверской бульвар, 2, Хлебозавод, Измайловский Кремль и другие. Кстати, считается, что одним из первых изобразил двухколесный велосипед Леонардо Да Винчи. В России существует легенда, что первым сделал деревянный велосипед уральский умелец Ефим Артамонов, проехав на нем из Тагильского поселка до Москвы.

В 1817 году немецкий профессор барон Карл фон Дрез создал и запатентовал первый двухколесный самокат. Этот транспорт был снабжен рулем, рамой, сиденьем, отличало его от современного велосипеда отсутствие педалей. А в 1860 году во Франции Пьер Мишо усовершенствовал аппарат, сделав его педальным транспортным средством. Уже через восемь лет, 1 мая 1868 года, прошла первая велогонка на 2 км в пригороде Парижа Сен-Клу.