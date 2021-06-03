Житель Владимирской области осужден за тройное убийство

Житель Владимирской области приговорен к 24 годам лишения свободы за тройное убийство и причинение человеку тяжкого вреда здоровью.

По информации следственного управления СК РФ по региону, ночью на 6 апреля 2019 года 42-летний мужчина, временно живший в квартире знакомых, под воздействием алкоголя и наркотиков вступил в конфликт с находившимися в помещении 57- и 65-летней женщинами, а также 36-летним мужчиной и поочередно нанес им смертельные ножевые ранения. После чего отправился в питейное заведение, где встретил знакомую, с которой продолжил у нее дома распивать спиртные напитки.

Застолье закончилось очередным конфликтом и нанесением ножевого ранения находившегося в квартире мужчине. К счастью для последнего, он сумел оказать нападавшему активное сопротивление и скрыться, поэтому остался жив.

- Комиссия экспертов признала обвиняемого вменяемым, страдающим расстройством личности, осложненным синдромом алкогольной зависимости, - пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК Мария Серова.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд приговорил мужчину к 24 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.