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03.06.2021 06:34
Рубрика: Происшествия

На жителя ЕАО, стрелявшего в пса, завели уголовное дело

Текст: Александр Филимоненко

Городской отдел полиции города Биробиджана провел проверку информации, размещенной в социальной сети Instagram, о жестоком обращении с животным, сообщили в прокуратуре столицы ЕАО.

Фото: Марина Волосевич
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На видео мужчина неоднократно стреляет из пневматического ружья в собаку во дворе дома. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений).

- Данное решение и. о. прокурора города Биробиджана Антоном Вялковым признано законным и обоснованным, - сообщили в надзорном ведомстве.

По сведениям правоохранителей, 2 июня в частном домовладении на улице Лермонтова, 41 в Биробиджане мужчина из хулиганских побуждений произвел не менее 15 выстрелов из ружья в собаку. Раненое животное обнаружили зоозащитники областной общественной организации "Добрые руки" и доставили в ветеринарную клинику.

В прокуратуре уточнили, что злоумышленником оказался знакомый хозяев, которого, якобы укусила собака. Решается вопрос о выборе меры пресечения для него.

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